Libido post-partum, l'importance de prendre son temps

MAISON ET FAMILLE - Il y a encore beaucoup de pression dans notre société à retrouver une vie sexuelle active après l’accouchement, on nous dit qu’il faut prendre soin de son couple et que la sexualité c’est la base, on se sent coupable de vivre une baisse de libido, bref du stress, des émotions désagréables et parfois de la tension entre partenaires.

Aujourd’hui c’est la St-Valentin et c'est certain qu’il y a des couples qui se mettent la pression d’avoir absolument des rapprochements ce soir. Mais le 14 février c’est juste une date, le bien-être de ton couple repose pas sur le fait que tu fais l’amour ce soir ou pas.