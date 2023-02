Voici les 5 plus beaux chalets d'hiver à louer au Québec en ce moment!

Qu'on la vénère ou non, l'hiver est une saison féérique, qui ne manque pas de nous impressionner par ses panoramas. La province québécoise regorge de lieux, plus bucoliques les uns que les autres, qui invitent à la contemplation et à la découverte. Voici les cinq plus beaux chalets à louer au Québec, cet hiver!

Situé près des sentiers de raquette ou des pistes de ski, équipé d'un spa extérieur ou d'un foyer pour réchauffer les pieds gelés, doté d'assez de chambres pour accueillir la famille élargie ou d'une seule pour héberger un couple à la recherche d'intimité... le chalet parfait est celui qui convient à vos besoins!

Parmi tous les chalets à louer sur Airbnb, on retrouve de véritables pépites d'or, capable de faire aimer l'hiver à n'importe qui!

Voici les 5 plus beaux chalets à louer cet hiver au Québec :

1. Le MICA, à Lac-Beauport

Cet hébergement haut de gamme se trouve au coeur du domaine récréo-forestier « le Maelström ». Situé à Lac-Beauport, ce chalet locatif permet de vivre en symbiose avec la nature boréale et ce, à seulement 25 minutes du Vieux-Québec. La généreuse fenestration offre une vue panoramique sur le parc des Laurentides. Ancrée sur le plus haut sommet du Lac-Beauport, cette micro-maison possède deux chambres à coucher, un foyer intérieur et un BBQ.

LOUEZ CE CHALET

2. Bora-Boréal, à Saint-Brigitte-de-Laval

Bora-Boréal est un chalet flottant, situé à seulement 30 minutes de la ville de Québec. Cet hébergement jouit d'un avantage considérable en hiver puisqu'il est muni d'un foyer intérieur et d'un accès privé au lac gelé. Véritable havre de paix, Bora-Boréal est l'endroit où l'on va pour vivre en harmonie avec l'eau et la nature. Avec une seule chambre, ce chalet est idéal pour les couples qui souhaitent se retrouver, l'instant d'un week-end.

LOUEZ CE CHALET

3. Cabin Sutton 268

Située à deux minutes des pentes de ski, la Cabin Sutton 268 est l'endroit à privilégier pour une escapade hivernale. Comme si ce n'était pas suffisant, le chalet est doté d'un spa privé, d'un foyer au bois ainsi que d'un BBQ. Puisqu'il est situé dans les bois, à l'extrémité du domaine, et qu'il est perché sur des pilotis, ce chalet offre une intimité unique pour se retrouver à deux ou avec les enfants.

LOUEZ CE CHALET

4. The Lagöm, à Lac-Beauport

Perché à 550 mètres dans les montagnes, le chalet The Lagöm offre une vue imprenable sur l'hiver québécois. Puisqu'il fonctionne entièrement à l'énergie solaire, ce chalet locatif est écologique, accueillant et énergisant. Les hauts plafonds, le foyer intérieur et les fenêtres grandioses en font une destination hivernale de choix. Le chalet ne possède qu'une seule chambre, pouvant accueillir un couple à la recherche de tranquillité et de repos.

LOUEZ CE CHALET

5. Le Chalet Bleu, à St-Adolphe-d'Howard

Situé au bord de l'eau, ce refuge en pleine nature a été pensé et conçu pour accueillir les familles, qui ont besoin d'un moment de répit. Il est équipé d'une table de babyfoot, de jeux de société pour les enfants, d'une grande télévision et d'une machine à pop corn. Accessible par un quai privé, le Lac Vingt-Sous se transforme en palais de glace, l'hiver venu.

LOUEZ CE CHALET