Voyez comment nos animateurs et chroniqueurs célèbrent la Saint-Valentin

La merveilleuse équipe de Salut Bonjour a visiblement le coeur à la fête en cette journée de l'amour. Découvrez de quelle façon les membres de la grande famille SB ont décidé de souligner la Saint-Valentin auprès de l'être aimé!

Qui dit Saint-Valentin dit aussi fête des amoureux et plusieurs membres de l'équipe l'ont bien compris! Certains d'entre eux en ont profité pour souligner cette journée toute spéciale via leurs réseaux sociaux.

Pour sa part, Charles-Antoine Sinotte a eu droit à un adorable carrousel de photos publié par sa copine, Sophie. On voit les deux tourtereaux y pratiquer un sport qu'ils affectionnent particulièrement ; le ski de fond.

C'est le cas, entre autres, de notre chroniqueur Web du week-end, Hugo Langlois. Notre grand romantique a offert de jolies roses blanches à sa dulcinée.

Instagram Hugo Langlois

Cette dernière a d'ailleurs repartagé la publication éphémère de son valentin en écrivant ceci : « Recevoir des fleurs de l'homme sachant qu'il ne sera pas moins lover les autres jours de l'année 💚 ».

Notre chroniqueur vins, Philippe Lapeyrie, a lui aussi partagé une jolie photo de sa compagne de vie sur son compte Instagram officiel et sur son compte Facebook.

On peut y lire ceci : « Bonne fête de l'amour à toi la plus belle et la plus douce des Valentines! �� Je t'aime @verogelinas ! 🫶»

Facebook Philippe Lapeyrie

Celle qui a récemment eu droit à une touchante demande en mariage à 70 pieds de profondeur semble toujours sur son petit nuage si on se fie à cette story Instagram publiée dans les dernières heures.

Instagram Philippe Lapeyrie

L'amoureux de la charmante Annie-Soleil Proteau souligne la Saint-Valentin à son tour en publiant une belle photo de leur duo. Pascal Bérubé souhaite une Joyeuse Saint-Valentin à ses abonnés du même coup!

Chose certaine, il y a de l'amour dans l'air chez nos collaborateurs!