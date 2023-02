Entrevue

Lynda Lemay et le bonheur de créer

En 2020, Lynda Lemay se lançait l’incroyable défi créatif de produire 11 albums en 1111 jours, un projet nommé « Il était onze fois » et ce matin, elle vient nous présenter « Il n’y a qu’un pas » et « Entre la flamme et la suie » les 6e et 7e album de son projet.

La suite de l'entrevue: