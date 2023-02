Poissons : tout sur son caractère, ses défauts et qualités, sa compatibilité en amour

Tantôt mystérieux, tantôt intuitifs, les natifs du Poissons possèdent un caractère qui leur est propre, duquel découle des défauts et qualités.

Célébrés en même temps que l'arrivée du printemps, soit entre le 19 février et le 20 mars, les Poissons sont le douzième et dernier signe astrologique du Zodiaque. Les Poissons sont dominés par l'élément de l'eau et représentés par l'image de deux poissons.

Quel est le caractère du Poissons ?

Le caractère des Poissons est appelé à changer souvent, brusquement. Contrairement à d'autres signes astrologiques, qui ont besoin d'avoir une direction claire pour avancer, les Poissons naviguent bien dans un contexte ambigu, qui laisse place à interprétation. Même s'ils ont parfois tendance à se perdre dans leurs rêveries, ils réussissent toujours à laisser leur marque, en marge de ce que la société attend d'eux.

Les natifs du Poissons ont un instinct plus développé que les autres. Naturellement, ce sont leurs émotions qui les guident, que ce soit pour initier un premier contact, prendre une décision importante ou régler un conflit. Les Poissons ont tendance à se réfugier à l'intérieur d'eux-mêmes pour s'inspirer, réfléchir. Si la pratique de la méditation et de la visualisation fait souvent partie de leur rituel, c'est surtout l'art qui est au coeur de leur vie. C'est à travers l'écriture, la musique, la peinture qu'ils affirment leur personnalité.

Les Poissons ont un coeur en or, toujours prêt à aider son prochain, sans rien attendre en retour. Dotés d'une sensibilité hors du commun, les natifs du Poissons n'hésiteront jamais à offrir une oreille attentive ou à tendre la main à un proche qui en a besoin. Généreux et empathiques, ils possèdent une grande ouverture d'esprit, qui leur permet d'accueillir les confidences et secrets.

Quels sont les défauts du Poissons ?

Les Poissons sont des rêveurs, dont l'ambition se limite parfois à leur imagination. Ils ont de la difficulté à s'ancrer dans la réalité et à s'organiser pour atteindre un objectif précis.

Puisqu'ils sont constamment portés vers les besoins des autres plutôt que les leurs, les Poissons peuvent se montrer influençables. Ils peuvent changer d'idée brusquement, modifier leur discours ou leur façon d'agir, selon la personne ou la situation.

Si la grande sensibilité des Poissons peut être utile à bien des égards, elle a aussi tendance à leur nuire. Cette hypersensibilité peut les amener à vivre les émotions ou les situations de façon plus intense et donc, plus douloureuse.

Les Poissons sont parfois accusés d'être arrogants ou insuffisants. Cette perception est due au fait qu'ils ont tendance à s'évader dans leur monde intérieur, lorsque vient le temps de réfléchir, d'analyser ou de trouver ses repères, plutôt que d'extoriser leur état d'être.

Les Poissons n'évoluent pas dans un cadre défini. Leur incapacité à prendre des décisions et leur propension à changer d'idée peut être difficile à vivre pour ceux qui les entourent. Il s'agit d'un signe astrologique insaisissable et complexe.

Quelles sont les qualités du Poissons ?

Les Poissons ne sont ni rigides ni intransigeants. Ils s'adaptent aisément aux nouvelles situations, tendances et personnes qu'ils côtoient. Il s'agit d'une belle qualité, qui leur permet de trouver le bonheur dans tout et partout.

Les Poissons ne connaissent pas la colère. Lorsqu'un trop-plein d'émotions les envahit, ils le canalisent avec l'art. Leur fibre artistique est une force qui les aide à créer un monde meilleur autour d'eux.

Les Poissons sont de grands romantiques, qui s'investiront corps et âme dans une relation. Leur côté fleur bleue, combiné à leur immense générosité, fait d'eux des partenaires de vie indispensables.

Les Poissons savent écouter, comme personne ne sait le faire. Ils le feront dans le plus grand des respects, avec ouverture et sans jugement. Leurs capacités d'écoute en font des amis présents et fidèles.

Les Poissons sont capables d'une grande introspection, qui leur permet de bien se comprendre et de reconnaître leurs erreurs. Ainsi, ils cherchent constamment à être une meilleure personne.

Comment est le signe Poissons en amour ?

Le Poissons et le Scorpion en amour, un match parfait.

Ces deux signes d'eau forment un parfait duo puisqu'ils parlent le même langage. Leurs actions sont poussées par leur intuition, ce qui génère beaucoup de curiosité chez l'autre partenaire. Ces échanges mystérieux provoquent une attirance inexplicable, un magnétisme instantané. Comme le Scorpion a tendance à être plus décisionnel, il initiera les projets, ce qui permettra au Poissons de continuer à rêver.

Le Poissons et le Taureau en amour, une relation qui se complète bien.

Le Poissons et le Taureau évoluent dans deux éléments différents, soit l'eau et la terre. Contrairement à ce que certains pourraient croire, cette distinction profite à l'un et à l'autre. Tous deux possèdent des traits de caractère différents, mais complémentaires. Ces différences charmeront chacun des partenaires. Ils seront facilement impressionnés par les forces et les qualités de l'autre.

Le Poissons et le Cancer en amour, un coup de foudre instantané

Ces deux signes astrologiques ont presque tout en commun. Tous deux ont ce désir de construire une relation durable, basée sur la romance, la tendresse et la passion. Ensemble, ils forment un couple fusionnel. Ils savent faire preuve d'empathie, mais surtout de sensibilité, à l'égard de leur partenaire de vie.