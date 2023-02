Ultra confortable, ce jean Levi's à 30$ se vend des milliers de fois chaque jour sur Amazon

Lorsque vient le temps de magasiner un jean en ligne, il y a un critère qui est difficile à évaluer : le confort. Pourtant, les clients d'Amazon ne jurent que par ce pantalon ultra-confortable, offert à partir de 32$.

L'un des vêtements les plus vendus sur Amazon est un jean de la marque Signature by Levi Strauss, qui cumule plus de 45 000 commentaires, pour la plupart positifs, à travers le monde. Au total, ce sont plus de 34 000 personnes qui lui ont laissé une cote de 5 étoiles.

Comment expliquer une telle popularité? Bien sûr, le fait qu'il soit abordable le rend attrayant, mais ce n'est pas son unique atout. C'est surtout le fait qu'il soit confortable, qui a convaincu une grande majorité de clients à l'essayer et, par la suite, à l'adopter.

Ce jean moulant est muni d'une bande élastique à la taille, ce qui permet de se vêtir et dévêtir aisément et rapidement. Puisqu'il est fabriqué à partir d'un doux mélange de coton, de polyester et d'élasthanne, il est extensible et s'adapte aux mouvements du corps. Même s'il est conçu à partir de tissus souples, ce jean conserve sa forme toute la journée.

Ce jean de Levi's est offert en 35 couleurs, allant du bleu pâle au noir, en passant par le beige et le lilas. Afin qu'il puisse être porté par toutes les femmes, une grande variété de grandeurs, de longueurs et de style sont aussi disponibles.

En ajoutant une pièce aussi confortable à sa garde-robe, il est normal de vouloir le porter tous les jours. Ça tombe bien puisque ce jean simple peut autant être porté avec une chemise et des bottillons pour le 5 à 7 qu'avec un t-shirt et des sneakers blancs pour le week-end.

Magasinez les jeans ultra-confos :

Jean classique noir, prix entre 32$ et 63$

Jean décontracté délavé, entre 38$ et 48$

Jean chic bourgogne, entre 38$ et 44$