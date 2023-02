Freeport: une destination soleil dans les Bahamas pour tous les profils de voyageurs

Que vous rêviez d’une escapade relaxante à la plage ou d’une aventure palpitante entre terre et mer, envolez-vous vers les Bahamas pour profiter de températures confortables tout au long de l’année.

Les voyageurs en quête de soleil seront heureux d’apprendre que Sunwing offre des vols hebdomadaires au départ de Montréal vers Freeport cet hiver.

Situé au large de la Floride, dans la région nord-ouest des Bahamas, ce terrain de jeu tropical propose des expériences inoubliables aux voyageurs. Choisissez parmi une sélection d’hôtels et profitez d’aubaines de dernière minute pour explorer Freeport selon vos envies.

EN MODE DÉTENTE

Avec son climat agréable, ses plages immaculées, ses charmants hôtels tout compris et ses nombreux sites culturels et historiques, Freeport est une destination qui invite au repos et à la découverte.

Profitez de la douceur du soleil

Freeport est reconnue pour ses belles plages de sable blanc où vous pourrez poser votre serviette et dévorer votre roman favori.

Ne manquez pas la plage Gold Rock, où des scènes de Pirates des Caraïbes ont été filmées, et la plage Taino. Et pour profiter d’un maximum de tranquillité, cap sur la plage Fortune, une oasis isolée à l’extrémité sud-ouest de Freeport!

Passez votre séjour à l’hôtel Viva Wyndham Fortuna Beach

Si vous voyagez à Freeport avec Sunwing, vous vivrez une expérience de vacances tout compris au Viva Wyndham Fortuna Beach, situé sur une plage magnifique et proposant une foule de commodités pour vous divertir pendant votre séjour.

Profitez d’un temps de repos au bord de la piscine d’eau douce ou sur la plage. Vous pouvez également prendre part à des activités telles que le trapèze, le paintball, la plongée avec tuba, le volleyball de plage, le programme VivaFit de l’hôtel ou le parcours de golf situé à proximité, au Grand Lucayan.

Avec un choix de quatre restaurants et deux bars, vous pourrez soit prendre votre repas au buffet ou profiter des restaurants à la carte qui servent une variété de cuisines.

Découvrez la culture et les saveurs des Bahamas

Prenez le temps d’explorer la culture locale et de vivre l’effervescence de la vie nocturne en assistant à un spectacle sur la place Count Basie. Ici, vous pourrez danser sur de la musique bahaméenne jusqu’aux petites heures du matin!

C’est sans oublier de vous délecter les papilles au marché de Port Lucaya, un centre commercial et de restauration situé au bord de l’eau. Ses 11 restaurants et ses kiosques à cocktails promettent de séduire tous les palais.

EN MODE AVENTURE

Freeport est un véritable lieu de prédilection pour les amoureux de la nature qui pourront partir à la rencontre d’un fabuleux monde sous-marin et se dégourdir les jambes dans des sentiers sinueux.

Prenez part à des activités nautiques variées

Lors d’une sortie en plongée sous-marine, explorez le récif corallien coloré de Picasso’s Gallery, qui prend l’aspect d’une palette de peintre, et nagez avec les gorgones et les poissons tropicaux au cœur d’épaves de navires. Les plongeurs les plus audacieux pourront également s’offrir des sensations fortes en côtoyant les sympathiques requins de récif à Shark Alley.

Mais ce n’est pas tout! Freeport abrite également de nombreux parcs et réserves naturelles, dont le parc national Lucayan, célèbre pour son vaste système de grottes sous-marines classé parmi les plus grands au monde.

Laissez-vous séduire par des activités terrestres trépidantes

Impossible de mettre les pieds à Freeport sans vous aventurer dans les sentiers de Garden of the Groves qui vous mèneront jusqu’à une petite chapelle destinée aux mariages et à la méditation!

Au cœur de ce parc époustouflant, vous pourrez vous laisser émerveiller par une série de cascades et de fontaines étincelantes, tout en observant des oiseaux migrateurs et des papillons colorés.

Découvrez Freeport sous notre aile grâce à un large éventail d'Expériences Sunwing. Choisissez parmi certaines des meilleures excursions à Freeport adaptées à tous les styles de voyage.