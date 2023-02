Des livres pour avoir des finances en santé

À l'approche de la saison des impôts, voici notre TOP 10 de suggestions de livres pour avoir des finances en santé et adopter de bons réflexes en matière de gestion d'argent.

• À lire aussi: 5 crédits d'impôt importants à réclamer en 2022

• À lire aussi: Mieux gérer vos finances personnelles: 5 livres à se procurer absolument!

Peu importe votre statut ou votre situation financière, il est toujours temps d'accroître ses connaissances en finances personnelles. Ce palmarès de lectures vous fera découvrir un monde de possibilités et vous donnera certainement envie d'adopter de nouvelles habitudes d'épargne.

TOP 10 de livres pour des finances en santé

Grâce à ce livre, découvrez les meilleures stratégies pour réduire vos impôts.

Vous êtes salarié? Travailleur indépendant? Propriétaire d'une entreprise? Étudiant? Retraité? Ce guide réunit tous les renseignements nécessaires pour vous aider à remplir vos déclarations de revenus selon les lois fiscales, tout en profitant des déductions et des crédits auxquels vous avez droit.

Parmi les changements fiscaux de l'année, vous trouverez notamment:

• l'élargissement du crédit d'impôt pour frais médicaux dans le cadre des traitements d'infertilité;

• le crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles;

• la règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels;

• la prestation dentaire pour les enfants de moins de 12 ans;

• le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP);

• le traitement fiscal des transactions en cryptomonnaie;

• l'élimination des intérêts sur les prêts étudiants;

• l'augmentation à 2000 $ du crédit d'impôt remboursable pour le soutien des aînés.

Courtoisie QUB livres

Prix : 44,95 $

Les auteurs décrivent le rapport à l'argent des Chinois ainsi que leur mode de pensée, que les auteurs appellent l'esprit de l'enrichissement.

Ils reviennent sur son histoire ainsi que sur son rôle dans le développement économique rapide du pays, devenu la première puissance économique mondiale en un demi-siècle.

Courtoisie QUB livre

Prix : 29,95 $

On n'est jamais trop jeune pour apprendre le langage de l'argent... Avez-vous parfois le sentiment que ce que vous apprenez à l'école ou avez appris n'a rien à voir avec votre vie? Avez-vous l'impression que l'école ne vous prépare pas ou ne vous a pas préparé vraiment à votre entrée dans le monde réel?

À l'école, Robert Kiyosaki n'était pas exactement un premier de classe, mais ce n'est pas faute d'intelligence. Il n'apprenait tout simplement pas de la manière dont les professeurs de son école l'espéraient.

Et puis, Robert a trouvé un mentor qui lui a fait découvrir les secrets de l'argent et de l'investissement. Robert a si bien réussi qu'il a pu prendre sa retraite à un jeune âge. Dans Père riche, Père pauvre pour les ados et les jeunes adultes, Robert ne fait pas que raconter son étonnant parcours personnel. Il vous enseigne à faire des choix dès aujourd'hui, des choix que font les riches.

Courtoisie QUB livre

Prix : 18,95 $

4. Le secret de l'abondance : 8 semaines pour libérer la richesse qui est en vous, Tosha Silver

Êtes-vous prêt·e à l’abondance? À changer votre relation à l’argent? À vous libérer des peurs financières? À travers un programme transformateur de 8 semaines, découvrez les étapes vers la prospérité : pratiquer la gratitude, apprendre à se détacher, transformer son énergie en nettoyant sa maison et son passé, recontacter son enfant intérieur, accueillir les synchronicités de l’Univers...

Étape par étape, des conseils, prières, mantras, méditations et témoignages vous permettront de dépasser vos peurs, d’accéder à la liberté et à la véritable abondance.

Un livre pratique et puissant pour se libérer définitivement de la peur de manquer et déployer sa richesse intérieure.

Courtoisie QUB livre

Prix : 13,95 $

Ça coûte cher la vie ces temps-ci? Et si on vous disait qu'acheter ce livre pourrait vous faire économiser? Oui, oui!

Dans cette véritable petite bible des économies, l'auteure dévoile ses meilleurs trucs, testés et approuvés, pour sabrer vos dépenses au quotidien : coupons, programmes de fidélité, politiques de magasins à connaître, applications utiles et même planification budgétaire, tout y est.

Parce qu'il est possible d'améliorer sa qualité de vie en utilisant mieux certaines ressources, sans nécessairement gagner plus d'argent!

Courtoisie QUB livre

Prix : 24,95 $

Étudiants, salariés, retraités: Vous êtes plus riches que vous ne le pensez! Dans une société où un achat n'attend pas l'autre, vivre en dessous de ses moyens est tout un art.

Consommer moins et mieux: c'est l'option que Vicky Payeur met de l'avant pour métamorphoser votre budget et (enfin) économiser. Grâce à ses astuces, adoptez la frugalité comme mode de vie, et ce, sans vous priver ni vous sentir brimé. Un monde de possibilités s'offrira à vous!

En effet, avoir des économies et peu de dépenses vous rend plus libre: prendre une semaine de vacances sans solde, réduire le nombre d'heures travaillées par semaine, quitter un travail qui ne convient pas, prendre une retraite anticipée... Alors, que choisirez-vous? Votre avenir est entre vos mains!

Courtoisie QUB livre

Prix : 27,95 $

Les avoirs de la génération des baby-boomers placés dans des fonds de pension, des produits d'épargne, des actions ou dans l'immobilier représenteraient la somme de 750 milliards $. Et tout cet argent se retrouvera bientôt dans les poches des plus jeunes générations.

Alors, comment gérer des sommes aussi importantes et où les placer? À quel moment faut-il préparer sa succession? Comment éviter à ses héritiers une facture fiscale salée?

Dans ce guide, le planificateur financier Fabien Major aborde toutes les questions importantes concernant la gestion d'un héritage, qu'on le lègue ou qu'on le reçoive. À l'aide d'analyses de cas de figure et de conseils avisés, l'auteur met à la disposition du lecteur tous les outils dont il aura besoin pour gérer l'arrivée d'une somme importante. Et comme le dit Fabien Major, « si on sait gérer 40 000 $, on sait gérer 1 million $ »!

Courtoisie QUB livre

Prix : 24,95 $

Déménager en appartement? Acheter une voiture? Continuer les études? Partir en voyage? Avoir plus d'argent de poche? Réaliser un gros, gros, gros projet d'ici les dix prochaines années?

Premier emploi, premier budget, premières dépenses... La vie peut coûter cher quand on devient adulte! Ce livre explique tout ce que vous devez savoir sur les finances personnelles lorsque vous arrivez sur le marché du travail... ou si vous avez besoin de rafraîchir un peu vos connaissances.

Assurances, appartement, auto, voyage, maladie, prêt, épargne, pourquoi faut-il payer autant ? Est-ce que ça vaut la peine de s'offrir tout ça? L'auteure, conférencière et blogueuse Béatrice Bernard-Poulin répond à toutes ces questions de manière pertinente et avec un brin d'humour : bienvenue dans la vraie vie. Un livre essentiel pour vous faire une éducation financière.

Courtoisie QUB livre

Prix : 24,95 $

Vous voulez vous lancer dans l'aventure de l'investissement autonome? Vous avez raison! L'argent qui dort se déprécie, et placer soi-même son épargne en bourse est un bon moyen de la faire fructifier. En revanche, il faut s'assurer de faire ses devoirs.

Comment se constituer un « trésor de guerre »? Quelle attitude adopter devant les soubresauts du marché? Peut-on – et devrait-on – emprunter pour investir? Quels indicateurs surveiller quand on détient des titres? Et bien sûr, l'éternel dilemme : quand vendre et quand acheter?

Courtoisie QUB livre

Prix : 26,95 $

Êtes-vous « money smart »? Par les temps qui courent, il est important de maîtriser ses finances personnelles pour prendre des décisions éclairées sur son budget, ses investissements et gagner en indépendance financière.

Étape par étape, prenez vos finances en main et réalisez vos projets :

Comprendre votre relation à l'argent : c'est quoi être riche?

Négocier votre salaire : comment définir la valeur de votre travail?

Gérer vos dépenses : faut-il vraiment vous priver de tout?

Épargner : comment déterminer le montant de mon épargne?

Investir : et si vous vous autorisiez à rêver maintenant? Les cryptos, bonne ou mauvaise idée?

Changer le monde : dans quel domaine investir pour respecter vos convictions ?

Courtoisie QUB livre