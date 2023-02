De façon générale, le corps rejette 1 litre d'eau par nuit. Bien qu'elle soit normale, la transpiration nocturne peut être plus abondante et donc, plus incommodante. Si tel est le cas, il est impératif de se procurer des draps de qualité, qui peuvent aider le corps à rester au frais, tout en limitant la transpiration nocturne. Voici les meilleurs draps pour ne pas transpirer la nuit.

• À lire aussi: Quelle est la meilleure qualité pour des draps?

Les causes de la transpiration nocturne sont nombreuses. La transpiration peut être la cause d'un changement hormonal, d'un épisode de stress ou d'anxiété, mais elle peut aussi être générée par un problème de santé, comme l'apnée du sommeil ou les reflux gastriques. Un médecin ou un spécialiste du sommeil sont les meilleures ressources pour aider à contrer les problèmes de sommeil.

La meilleure literie est celle qui offre une bonne respirabilité. Puisque les draps sont en contact direct avec le corps, ils jouent un rôle de régulateur thermique. Certaines matières, dont les matières synthétiques, peuvent accentuer la transpiration nocturne et ainsi, nuire à la qualité du sommeil. Au contraire, d'autres matières, comme le lin et le coton, vont permettre de garder le corps au frais, tout en absorbant l'humidité générée par le corps.

Voici les meilleurs draps pour ne pas transpirer :

1. Ensemble de draps en rayonne de bambou

Puisque le bambou est une fibre naturelle, il est souvent utilisé pour confectionner des draps de grande qualité. En plus d'offrir la douceur et le confort, les draps en bambou laissent une sensation de fraîcheur sur la peau, été comme hiver.

Linen Chest

2. L'ensemble draps rayonne de bambou et coton égyptien 330 fils au pouce

Conçus par une compagnie québécoise, ces draps de grande qualité sont confectionnés à l'aide de coton égyptien et de rayonne de bambou, ce qui garantit la durabilité et la respirabilité. Leurs propriétés absorbantes sont parfaites pour ceux qui transpirent la nuit.

La maison Simons

3. Ensemble de draps 100 % viscose de bambou, doux et respirants

Puisque les draps ne devraient pas nuire au sommeil, il faut choisir des matériaux de qualité, qui aident le corps à réguler sa température. Comme cet ensemble de draps est fabriqué à partir de tissu 100 % bambou, il est frais, respirant et léger.

Amazon

4. Ensemble de draps en coton ultra fin 700 fils

D'un chic minimaliste, les quatre morceaux de cet ensemble de draps doux sont fabriqués à partir de coton de la plus grande qualité. Pour assurer la fraîcheur et la respirabilité, les draps sont conçus avec un coton ultrafin.

LA BAIE

5. Ensemble de draps en lin français

Même si elle est plus épaisse, la fibre de lin est respirante, en plus d'être durable. Grâce à ses propriétés uniques, cet ensemble de draps en lin tient chaud en hiver et au frais en été, limitant ainsi la transpiration nocturne.

