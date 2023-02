10 idées de bricolage faciles à faire avec les enfants

Que ce soit pour amuser les enfants ou simplement pour les occuper durant un moment, ces 10 idées de bricolage seront une bonne source d'inspiration la prochaine fois qu'ils vous demanderont « qu'est-ce qu'on fait ».

Si vous êtes un parent en panne d'inspiration pour les divertir, puisez dans ces suggestions de bricolage qui vont certainement leur plaire! Les enfants débordent de créativité et ne demandent pas mieux que de bricoler à la maison.

On sort un peu de matériel et on les réunit à table pour créer ces fabuleux bricolages qui les rendront fiers.

10 idées de bricolage à faire avec les enfants

Occuper les enfants avec des pâtes et un peu de peinture pour en faire de magnifiques bijoux personnalisés. C’est troooop joli, n’est-ce pas?!

Courtoisie Wooloo.ca

Voici le bricolage : Bijoux en pâtes alimentaires

Créez des mosaïques colorées de leurs personnages préférés. On utilise des haricots et des pois chiches secs qu'on possède déjà dans le garde-manger.

Ce bricolage tout simple et pas cher est parfait pour les divertir, en plus d'exercer leur curiosité et leur créativité!

Courtoisie deavita.fr

Voici le bricolage : Mosaïque avec des légumineuses

Voici une autre idée originale à faire avec les enfants : créez facilement des poissons Koinobori avec des rouleaux de papier de toilette, des autocollants et du ruban. Des heures de plaisir en perspective!

Courtoisie wesco.fr

Voici le bricolage : Poissons Koinobori

La peinture gonflante est tellement facile à faire et ô combien amusante pour les enfants! Il vous faudra 3 ingrédients simples : de la mousse à raser, de la colle blanche et du colorant alimentaire. En moins de 5 minutes, les enfants auront de quo s'amuser des heures durant.

Courtoisie One Little Project

Voici le bricolage : Peinture gonflante

Idéal pour une activité avec les petits, ce DIY de sable coloré, aussi appelé sable cinétique ou magique, est facile à maniupuler et très agréable au toucher. Il suffit de suivre la recette complète pour la fabriquer en famille.

Courtoisie momes.net

Voici le bricolage : Sable magique

Vos enfants aiment s'amuser avec des instruments de musique miniatures? Voici donc une idée pour fabriquer un mini banjo tout mignon avec des couvercles en métal recyclé.

Courtoisie guideastuces.com

Voici le bricolage : Mini banjos

Les balles anti-stress sont de petites balles molles qui tiennent bien dans la main et que l’on peut serrer, serrer fort, serrer violemment et serrer encore.

Quel chouette bricolage à confectionner avec ses enfants. Ils vont adorer manipuler ces petites balles une fois terminées!

Courtoisie unjourunjeu.fr

Voici le bricolage : Balles anti-stress

Bricolez de jolis animaux avec des objets recyclés! Transformez vos rouleaux de papier en créations ludiques et amusantes avec toute la petite famille.

Une activité parfaite pour occuper les enfants quand il fait trop froid pour s’aventurer à l’extérieur et idéale pour occuper les plus grands pendant la sieste d’après-midi du bébé.

Courtoisie wooloo.ca

Voici le bricolage : Animaux en rouleaux de papier de toilette

Ce bricolage fait avec un rouleau de papier toilette est absolument craquant! Les flammes qui sortent de la gueule du dragon peuvent être animées quand on souffle dans le tube en carton.

Cette activité manuelle va rentrer dans vos classiques tellement elle est amusante à faire.

Courtoisie onelittleproject.com

Voici le bricolage : Dragon cracheur de feu

Les enfants adorent bricoler des papillons et ce bricolage est une belle façon de leur faire plaisir. Un simple filtre à café sera la base de votre projet DIY.

Rien de plus facile et en prime, les enfants passeront un agréable moment!

Courtoisie Savvy Sassy Moms

Voici le bricolage : Papillons en filtre à café