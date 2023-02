3 petits bijoux européens à moins de 25$ la bouteille

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Une super aubaine portugaise à seulement 13$ et des «gouttelettes»

Planalto Reserva 2021

Casa Ferreirinha - Sogrape

Douro - Portugal

Code : 13189594

Prix : 13,45 $

Disponibilités : + 500 bouteilles en ligne et 365 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.7 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : un ceviche de poisson à chair blanche ou une salade césar avec ses lanières de poulet.

Cet impeccable et épatant assemblage de cépages indigènes du Portugal septentrional en offre beaucoup pour sa très modeste facture. Ses parfums de lime, de pomme verte et de zeste de citron sont fort invitants au nez. C'est complètement sec, salivant, aérien et fort digeste comme type de produit. Un blanc qui pourrait faire «rougir» d'envie bien des cuvées coûtant 5-6 $ de plus la bouteille. N'attendez pas plus de 12 à 18 mois pour le consommer.

2. Un rouge piémontais fait du cépage dolcetto qui offre un fruité abondant

Dolcetto d'Alba 2021

Pian Balbo - Poderi Colla

Piémont - Italie

Code : 13674362

Prix : 17,50 $

Disponibilités : 140 bouteilles en ligne et 120 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.6 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : une assiette d'antipasto à l'italienne à partager: carpaccio de boeuf, poivrons grillés, olives, etc.

Vous connaissez sûrement la barbera et le nebbiolo qui sont 2 cépages très plantés dans le nord-ouest de l'Italie, plus précisément dans le Piémont. On retrouve également dans cette magnifique zone viticole du dolcetto. Cette variété de raisin est capable du meilleur, comme du pire. Quand celle-ci est travaillée avec soin par un producteur consciencieux, elle peut offrir une très belle expression arômatique et gustative. Vous en avez d'ailleurs un bon exemple avec cette jolie cuvée de la Poderi Colla. N'oubliez pas la bouteille plus de 2-3 ans dans votre réserve.

3. Un flacon du Sud de la France qui vous fera passer un bien beau moment de dégustation à table

Faugères 2020

Vieilles Vignes - Mas des Capitelles

Languedoc - France

Code : 14719391

Prix : 23,85 $

Disponibilités : 10 bouteilles en ligne et 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.9 gramme

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : une bavette, de bison ou de bœuf, marinée au vin rouge avec des frites bien croquantes.

Des vieilles vignes de mourvèdre, de syrah et de carignan composent ce savoureux, sudiste et bien expressif assemblage languedocien. C'est à la fois épicé, gourmand, juteux et complexe. Les quantités en magasin sont bonnes présentement, mais faites-vite car ça ne durera pas longtemps! Aucun souci à l'allonger 5-6 ans dans la noirceur et la fraîcheur de votre cave à vin.