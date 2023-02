Musique : 20 chansons pour se motiver à l'entraînement

Une bonne liste de lecture de musique énergique peut totalement transformer une séance d'entraînement de cardio ou de musculation. Voici nos 20 meilleures chansons pour s'entraîner qui vous donneront envie de vous surpasser.

1. As It Was, Harry Styles

2. Woman, Doja Cat

3. Levitating Featuring DaBaby, Dua Lipa

4. I'm Good (Blue), David Guetta & Bebe Rexha

5. Crazy What Love Can Do, David Guetta & Becky Hill & Ella Henderson

6. Where Are You Now, Lost Frequencies & Calum Scott

7. Cold Heart, Elton John & Dua Lipa

8. About Damn Time, Lizzo

9. Run to you, Alicia Moffet

10. Belly Dancer, Imanbek & BYOR

11. Copilote, FouKi X Jay Scøtt

12. When I'm Gone, Alesso & Katy Perry

13. Made You Look, Meghan Trainor

14. Démons, Angèle feat. Damso

15. Bouge ton thang, Clay and Friends

16. Boum Boum Boum, MIKA

17. Thats what I want, Lil Nas X

18. Djadja, Aya Nakamura

19. Trente-et-un, Qualité Motel

20. Bones, Imagine Dragons

Avec cette musique d'entraînement, impossible de ne pas trouver la motivation nécessaire pour s'élancer. Dans 3, 2, 1... Bon entraînement!