Pinceaux à maquillage : lesquels choisir pour chaque étape d'une mise en beauté

Il existe une foule de pinceaux à maquillage sur le marché, mais encore faut-il connaître leur utilité pour bien s'en servir. On vous dit tout sur ces 15 pinceaux et brosses à maquillage essentiels à avoir dans une trousse beauté.

Pinceaux plats, pinceaux brosses, pinceaux éventails ou biseautés, il y a de quoi s’y perdre! Pas de panique, on vous explique le rôle de chacun en vous disant lequel choisir pour chaque étape de votre routine maquillage.

Quel pinceau choisir pour chaque zone du visage

Grâce à ses poils assez courts et denses, le pinceau à fond de teint se distingue de tous les autres. L'utilisation d'un pinceau pour appliquer du fond de teint est à privilégier, car il est plus précis et permet de mieux doser le produit.

L'utilisation d'un pinceau pour appliquer du fond de teint est à privilégier, car il est plus précis et permet de mieux doser le produit. Il suffit de déposer une petite quantité de fond de teint directement sur le pinceau, puis de l'appliquer sur votre visage en partant du centre (nez) vers l'extérieur avant de l'estomper sur l'entièreté du visage.

Pour une application facile ainsi qu'un fini naturel et uniforme du fond de teint liquide, ce pinceau à maquillage deviendra vite un allié dans votre routine beauté.

Parfait pour appliquer le cache-cernes, du coin interne de l’œil vers l’extérieur, ou camoufler les petites imperfections, le pinceau correcteur est un véritable indispensable.

Sa petite taille et ses poils courts permettent d'atteindre des zones que le précédent pinceau ne peut atteindre.

Vous vous garantissez ainsi un maquillage uniforme et sans défaut!

Le pinceau poudre est rond, dense et comme son nom l'indique, il est parfait pour appliquer uniformément les poudres compactes ou libres. Ce pinceau distribue la matière également (et sans excès!) sur toute la surface du visage.

Sa forme en pointe permet une application précise et peut donc également servir au contouring. Les poils incroyablement délicats assurent une application et des résultats harmonieux.

Il rafflera la palme du plus volumineux pinceau de votre trousse beauté, si vous en possédez de différentes tailles.

Et si vous préférez un pinceau à poudre de plus petite taille, il existe sous ce plus petit format appelé « kabuki » qui tient sur son manche court. Ce gros pinceau au nom japonais est un inconditionnel pour prélever et appliquer les fonds de teint en poudre notamment.

On l'utilise aussi pour estomper le surplus de poudre sur le visage.

Considéré par beaucoup comme le pinceau parfait pour le visage, ce pinceau ovale est brillant pour appliquer le fond de teint, le blush, l'illuminateur, la poudre bronzante, les soins de la peau et les poudres fixatrices.

Ses poils doux mais denses mélangent le produit de manière transparente et facilement sur la peau. Conçu pour être utilisé avec des produits liquides, poudre et crème, ce pinceau ovale est un must à avoir!

Le fard à joues apporte un effet bonne mine au visage tout en permettant de sculpter les traits et de jouer avec les volumes. On l'applique à l'aide d'un pinceau à fard à joues qui soit rond, flexible et assez fourni. Visuellement, il est similaire au pinceau à poudre, mais un peu plus fin et moins dense.

Cet outil de maquillage permet une parfaite application de votre fard à joues sur les pommettes. Pssssttt! La meilleure technique pour l'appliquer consiste à sourire et à déposer le blush sur la partie saillante des joues.

Vous êtes plus du type illuminateur que blush? Pas de problème! Votre meilleur ami sera le pinceau illuminateur qui « enveloppe » les joues d’un éclat naturel.

Ce pinceau figure parmi les plus méconnus, mais impossible de s'en passer après l'avoir essayé. À l'aide du pinceau illuminateur, ajoutez une touche de lumière en haut des joues et affichez un éclat naturel extraordinaire.

La forme unique de ce pinceau permet de réaliser un contour pratiquement infaillible. Le pinceau à contour applique impeccablement et avec précision les formules en crème et en poudre.

Ce type de pinceau s'apparente au pinceau à fard à joues à l'exception de son angle particulier. Ce dernier permet de bien épouser la forme des joues et d'appliquer avec précision la teinte plus foncée sur le visage. On l'utilise avec de la poudre bronzante ou illuminante pour un « contouring » parfait.

Pour les adeptes de « contouring », l'éponge de maquillage en mousse est une autre belle option pour estomper des produits en crème ou en bâton.

Bien qu'elle ne soit pas en format pinceau, l'éponge matifiante permet d'éliminer les lignes tracées avec le maquillage. À vos marques, prêtes? Contourez!

Que vous appliquiez de la couleur sur toute la surface de la paupière ou que vous souhaitiez seulement souligner le creux, c'est toujours facile, précis et confortable avec un pinceau de base pour ombre à paupières.

Plat et légèrement évasé, le pinceau ombreur permet d'appliquer avec précision une ombre à paupières en poudre ou bien en crème. Il suffit de le tremper en tournant dans le produit et de l’appliquer sur les paupières. On l'aime pour estomper et intensifier le fard à paupières.

Fort utile pour le maquillage des yeux, ce pinceau permet d'estomper tous les types de fards à paupières sur les paupières et l'arcade sourcilière.

Idéal pour créer des yeux charbonneux et une teinte naturelle avec précision, le pinceau estompeur définit et accentue le regard. Voilà un bel indispensable selon les plus grandes beautistas!

Le plus fin et le plus précis de tous, le pinceau pour les lèvres est idéal pour une application précise de tous les rouge à lèvres, gloss ou brillant à lèvres. Il a une forme effilée qui permet de définir et de combler les lèvres comme un expert.

Ce pinceau à lèvres applique facilement les rouges à lèvres avec une saturation uniforme. Il fonctionne aussi particulièrement bien avec les formules liquides pour les lèvres.

Ce petit pinceau de précision est parfait pour appliquer une ligne sur les yeux. Avec sa pointe ferme et effiléee, le pinceau ligneur biseauté et ultra-mince est parfait pour créer de jolis yeux de biche.

Les poils courts fermement inclinés de ce pinceau permettent un glissement précis et uniforme au moment de définir les yeux. Ce pinceau peut être utilisé pour obtenir une variété de regards soulignés, du plus naturel au plus spectaculaire. Il est idéal pour les formules en crème, en liquide et en poudre.

Ce pinceau à la forme fine et évasée sert à balayer les surplus, estomper mais surtout sculpter le maquillage. Le pinceau plat en éventail est très multi-fonctions.

Il peut autant être utilisé pour appliquer et fondre en légèreté les pigments et les poudres que pour éliminer en douceur tout excès de produit de la peau.

Ce pinceau est spécialement conçu pour travailler les sourcils. Il facilite l'application des crèmes et poudres pour les sourcils. De plus, ce pinceau nous aide lorsque vient le temps d'estomper le crayon à sourcils.

Sa brosse, à l'une des extrémités, permet de sculpter le sourcil surtout s'il a tendance à être rebelle!

Cet outil de maquillage sert en quelque sorte de peigne pour vos cils et sourcils. Avec ses dents et ses poils en acier hyper fermes, ce pinceau fonctionne à merveille pour toute mise en beauté.

Vous obtiendrez de superbes résultats en le passant après avoir appliqué une couche de mascara sur les cils ou mis une poudre pour les sourcils.

Comment nettoyer ses pinceaux de maquillage

Il est primordial de prendre bien soin de ses pinceaux de maquillage, entre autres, pour éviter que les germes ne se multiplient.

Pour ce faire, il est recommandé de nettoyer ses pinceaux après chaque utilisation ou plus réalistement, au moins une fois par semaine.

Il existe de nombreux produits nettoyants à pinceau sur le marché. Si vous n'en avez pas, un simple mélange d'eau et de shampoing doux fera l'affaire.

N'oubliez pas de rincer en profondeur pour éliminer tout résidu de maquillage. Puis, on rince le surplus d’eau et on laisse sécher le pinceau la tête en bas, question que l’eau n’affecte pas la colle qui retient les poils.

Les pinceaux de maquillage n'ont maintenant plus aucun secret pour vous!