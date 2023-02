TOP 5 des meilleures teintures pour cheveux vendues en pharmacie

Si vous avez l'envie soudaine d'oser un changement de couleur pour votre chevelure, découvrez dans cet article quelles sont vos meilleures options de teintures et colorants capillaires vendus en pharmacie.

Depuis les dernières années, les formulations des teintures en boîte vendues en pharmacies se sont grandement raffinées.

De plus en plus de gens ont recours à la coloration maison pour magnifier leur tignasse ou pour camoufler leur repousse entre deux rendez-vous chez le coiffeur.

Devant la quantité astronomique de produits offerts à la pharmacie, il peut être difficile de faire un choix éclairé. Voici donc un TOP 5 de bonnes options à considérer pour une teinture de cheveux maison.

TOP 5 des meilleures teintures de cheveux vendues pharmacie

Olia est une coloration sans ammoniaque, optimisée par 60 % d’huiles de fleurs naturelles. Obtenez une couleur pure, vive et durable tout en améliorant visiblement la qualité des cheveux, coloration après coloration.

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) : 15 $ sur Amazon

Vendue en pharmacie, la teinture à cheveux 100% végétale PHYTOCOLOR allie performance couleur, beauté du cheveu et respect du cuir chevelu.

Enrichie d'un mélange inédit de pigments végétaux issus de cinq plantes, sa formule assure une couleur intense, naturelle et nuancée de reflets lumineux. Elle ne s'estompe pas et couvre 100% des cheveux blancs dès la 1ère application.

Pour prolonger la couleur et conserver son éclat, il est recommandé d'utiliser la routine de soin complète de la gamme PHYTOCOLOR .

Courtoisie Amazon

Prix : 17,99 $ chez Jean Coutu

Faite de 80% d’ingrédients d’origine naturelle, la formule Natural Instincts propose 38 nuances pour que vous puissiez trouver votre teinte de noir, brun, blond ou roux.

On aime sa crème colorante qui ne coule pas et ressemblant à un revitalisant grâce à sa formule légère pour tous types de cheveux!

Courtoisie Amazon

Prix : 8,99 $ sur Amazon

Si vous avez envie de camoufler une repousse ou de changer de tête pour la nouvelle saison, la coloration Superior Preference de L'Oréal Paris fera très bien le travail.

Sa formule gel-liquide procure une couleur lumineuse qui dure jusqu’à huit semaines. Choisissez parmi plus de 50 nuances selon votre envie du moment!

Courtoisie Amazon

Prix : 10,44 $ sur Amazon

Les produits de coloration Keratin Color utilisent un complexe de soins au collagène unique et des pigments avantageux pour le teint pour donner des cheveux d’apparence plus jeune et plus volumineux en seulement 30 minutes.

La coloration à la kératine agit comme traitement pour aider à réparer les cheveux fortement abîmés par les traitements chimiques, offrant une diminution des cheveux cassés allant jusqu’à 80 %.

Les 14 couleurs intenses de la gamme offrent une couverture des cheveux gris à 100 % et une expérience de coloration à faible odeur grâce à la technologie de contrôle de l’ammoniac.

Courtoisie Walmart