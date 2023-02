15 classiques films de Pâques à (ré)écouter en famille

Le long week-end pascal est le moment tout indiqué pour la chasse aux cocos et les brunchs en famille, mais aussi pour s'affaler sur le divan et visionner de savoureux films. Voici un palmarès des meilleurs 15 meilleurs films de Pâques à (ré)écouter avec les enfants.

Le long congé approche à grands pas et bien qu'on espère que la météo soit clémente pour sortir à l'extérieur, voici une belle idée d'activité à faire en famille.

Proposez aux enfants de faire une matinée cinéma en pyjama ou encore une soirée visionnement de films avec une dégustation de chocolat.

Voici donc 15 films qui ont un lien avec la fête de Pâques, ou le printemps et qui plairont très certainement aux petits et grands!

TOP 15 de films de Pâques

1. Charlie et la chocolaterie (Charlie and the Chocolate Factory) — 2005

Charlie est un enfant issu d'une famille pauvre. Travaillant pour subvenir aux besoins des siens, il doit économiser chaque penny, et ne peut s'offrir les friandises dont raffolent les enfants de son âge.

Pour obtenir son comptant de sucreries, il participe à un concours organisé par l'inquiétant Willy Wonka, le propriétaire de la fabrique de chocolat de la ville. Celui qui découvrira l'un des cinq tickets d'or que Wonka a caché dans les barres de chocolat de sa fabrication gagnera une vie de sucreries.

2. Flora & Ulysses — 2021

Flora, 10 ans, adore les bandes dessinées et les superhéros. Elle affectionne particulièrement celles que créait son père avant que le manque d'inspiration le force à cesser d'écrire.

Un jour, la jeune fille assiste à un évènement étonnant : un écureuil est aspiré dans une tondeuse à gazon robot et en ressort avec des pouvoirs surnaturels. Elle l'adoptera alors et ils deviendront inséparables. Mais quand l'animal, nommé Ulysses, cause un chahut dans un restaurant, un organisme de protection des animaux s'en mêle et veut faire mettre le rongeur sous les verrous.

Flora fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger Ulysses et l'empêcher de tomber entre de mauvaises mains.

3. Pierre Lapin (Peter Rabbit) — 2018

À la mort du vieux McGregor, Pierre Lapin et ses amis envahissent le jardin et la maison de celui qui leur a mené la vie dure pendant tant d'années.

Pourtant, les animaux ne sont pas au bout de leur peine. Thomas McGregor, héritier du domaine de son grand-oncle, se rend sur place afin de constater la valeur de sa nouvelle propriété.

Rapidement, il chasse les animaux de son territoire par toutes sortes de stratagèmes, n'écoutant pas les conseils de sa nouvelle voisine, qui l'encourage pourtant à laisser entrer les bêtes. Malheureusement pour Thomas, Pierre Lapin a plus d'un tour dans son sac.

4. Pierre Lapin 2 : Le fugueur (Peter Rabbit 2: The Runaway) — 2021

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de lapin).

S'aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses menus délits sont appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être.

5. Hop — 2011

Depuis toujours, il est prévu que E.B., le fils unique du Lapin de Pâques, poursuivra le travail de son père lorsque celui-ci prendra sa retraite.

Même s'il préférerait ne pas avoir à décevoir son paternel, E.B. n'a cependant pas l'intention d'accepter cette responsabilité puisqu'il rêve depuis toujours de devenir batteur.

Devenir le Lapin de Pâques signifierait qu'il devrait abandonner cet objectif de toujours. Fraîchement arrivé à Hollywood, où il a l'intention de lancer sa carrière, E.B. fait la rencontre de Fred, un homme au chômage qu'il convainc, à force d'astuces, de lui venir en aide dans sa quête.

6. Dimanche de Pâques (Easter Sunday) — 2022

L'acteur Joe Valencia reçoit un appel de sa mère qui l'invite à la maison pour le dimanche de Pâques. Au départ, Joe hésite à accepter l'offre puisqu'il est occupé à préparer des auditions, mais il décide finalement de faire le voyage avec son fils, Junior.

Dès son arrivée, il retrouve sa mère en train de se quereller avec sa tante Theresa et son cousin Eugene. Puis, une policière, qui se trouve à être son ex-petite amie, l'arrête. Jo n'a que quelques jours pour réparer les pots cassés et rallier son excentrique famille américano-philippienne

7. Hank et Mike — 2009

Hank et Mike, deux amis de longue date qui travaillent comme lapins de pâques se font renvoyer de leur entreprise et entreprennent une série de petits boulots qui se soldent tous par un échec.

Se battant contre la déprime, l'endettement et éventuellement l'un l'autre, ils tentent alors de récupérer leur ancien travail.

8. Babe, le cochon devenu berger (Babe)— 1995

Ce conte animalier raconte l'histoire d'un cochon nommé Babe. Destiné, comme tous les cochons, à finir en charcuterie, il réchappe à ce sort cruel d'une manière miraculeuse.

En effet, un fermier, nommé Hoggett, un peu naïf, le gagne lors d'un jeu de foire. Le porcelet découvre donc la vie à la ferme, et de ses habitants animaux comme humains.

Il peine à se faire sa place dans ce monde inconnu, et tente de se rendre indispensable afin de ne pas finir à la casserole.

9. Qui veut la peau de Roger Rabbit (Who Framed Roger Rabbit) — 1988

Roger Rabbit est au trente-sixième dessous. Autrefois sacré star du cinéma d'animation, le lapin blanc est fortement préoccupé pendant les tournages depuis qu'il soupçonne sa femme, la sublime Jessica Rabbit, de le tromper.

Le studio qui emploie Roger décide d'engager un privé, Eddie Valliant, pour découvrir ce qui se cache derrière cette histoire bien plus complexe qu'il n'y parait !

10. Petit poulet (Chicken Little) — 2005

Ce conte épique présente un nouvelle tournure à la fable classique mettant en vedette un jeune poulet qui cause la panique générale lorsqu'il confond un gland tombant du haut des airs, prenant celui-ci pour un morceau de ciel.

Dans cette hilarante aventure, Petit Poulet est déterminé à rétablir sa réputation. Mais juste comme les choses commencent à aller mieux pour lui, un vrai morceau de ciel tombe sur sa tête!

Suspense, chaos et beaucoup de rires surviennent alors que Petit Poulet et sa bande d'amis socialement mésadaptés, Abby Mallard (alias le Vilain petit canard), Petit Nabot et Poisson hors de l'eau tentent de sauver le monde sans semer à nouveau la panique. Cette fois, lorsque vient le temps de sauver le monde, le fait d'être un petit poulet aide vraiment!

11. L’école des lapins (Rabbit School: Guardians of the Golden Egg) — 2019

Emmi est une lapine vivant au coeur d'une forêt enchantée où l'on apprend à tous les lapins à distribuer les oeufs durant la fête de Pâques. Max est un lapin des villes qui se retrouve par hasard dans cette drôle de forêt.

Aux côtés de ses nouveaux amis, Max devra s'entraîner pour apprendre à distribuer les oeufs de Pâques, tout en évitant d'être vue et surtout, de protéger l'oeuf d'or des vilains renards qui tentent de s'en emparer.

S'ils mettent la main sur cet oeuf, ça en est terminé des oeufs de Pâques à travers le monde entier.

12. Le Réveil des gardiens (Rise of the Guardians) — 2012

Depuis 300 ans, Jack Frost essaie d'être reconnu par les enfants du monde, mais, même s'il leur amène les joies de l'hiver, aucun ne le voit jamais.

Lorsqu'il est appelé par les Gardiens afin de rejoindre leur groupe et de combattre Croquemitaine, qui tente de détruire la foi des enfants en eux, il a l'occasion de prouver sa valeur. Il se joint donc au Père Noël, au Lapin de Pâques, au Marchand de sable et à la Fée des dents pour combattre cette menace qui veut plonger le monde dans la noirceur.

C'est grâce au petit Jamie, qui n'a jamais cessé de croire, que les Gardiens ont une chance de gagner.

13. L’Ère de Glace : la chasse aux cocos de Pâques (Ice Age : The Great Egg Scapade)— 2016

Scrat, Manny, Sid et leur bande d’amis préhistoriques de la série de films d’animation L’Ère de Glace sont de retour dans ce court métrage produit en 2016 spécialement pour la fête de Pâques.

Parfait pour les plus petits, le film dure une vingtaine de minutes et relate une mission de sauvetage périlleuse qui devient rapidement la première chasse à l’œuf de l’Histoire.

14. Chocolat — 2001

Durant l'hiver 1959, Vianne Rocher s'installe avec Anouk, sa petite fille, à Lansquenet, une petite bourgade française. En quelques jours, elle ouvre une confiserie à proximité de l'église. C'est une chocolatière hors pair : elle devine la gourmandise cachée de chacun et adapte ses recettes raffinées pour combler ses clients.

De nombreux villageois s'abandonnent rapidement à ses irrésistibles friandises et succombent à ses délices sucrés. Mais la bourgeoisie huppée de la ville ainsi que le Comte de Reynaud sont outrés de voir les habitants envoûtés par les chocolats de Vianne.

Craignant que ses friandises n'amènent les gens au péché et à l'oisiveté, le Comte s'oppose vivement au commerce de Vianne et, afin de causer sa faillite, interdit à quiconque de s'y rendre. La venue d'un autre étranger, le beau Roux, va bouleverser la donne. Il aide Vianne à tenir tête à ses détracteurs.

15. Wallace et Gromit : Le mystère du lapin-garou (Wallace and Gromit: The Curse of the Were-Rabbit) — 2005

Un phénomène étrange met en péril la fête du légume organisée chaque année dans le village où Wallace et Gromit ont élu domicile. Le maître et son chien se lancent dans l'enquête...

Bon cinéma!