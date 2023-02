Les 5 langages de l'amour ou le secret des couples qui durent

Pour aimer toujours, il faut d'abord apprendre à exprimer son amour dans une langue comprise par son·sa partenaire. Comment faire? En appliquant les 5 langages de l'amour au quotidien.

Avec les années qui passent et l'amour qui s'effrite parfois, ce peut être un défi de cultiver les mêmes sentiments amoureux des débuts.

On se dispute parfois, on se fait des reproches ici et là, et on ne sait parfois plus quoi faire pour sauver son couple. Anodins en apparence, ces confilts originent souvent d'une mauvaise compréhension du langage de l'amour de la douce moitié.

Dans une relation, les deux partenaires expriment rarement leur amour de la même manière. Découvrez d'abord la langue de votre partenaire et votre propre fonctionnement amoureux.

On peut donner et recevoir de l’amour de 5 différentes manières. C’est d'ailleurs l'auteur Gary Chapman qui a introduit cette notion dans son best-seller Les 5 langages de l’amour , initialement publié en 1992.

Les 5 langages de l'amour

1. Les paroles valorisantes

Avec ce premier langage, on valorise son·sa partenaire avec des mots d'encouragement et de soutien. Il s'agit d'offrir des compliments, de la reconnaissance et une forme d'appréciation pour ce qu'il·elle fait pour vous.

Comment l'appliquer au quotidien? Dites à votre amoureux·se à quel point il·elle vous impressionne ou que vous le·la trouver joli·e aujourd'hui.

Les paroles ont une importance toute particulière pour l'individu qui parle ce langage de l'amour. Si vous êtes de nature à aimer être complimenté et recevoir des mots d'appréciation, ce langage est pour vous.

2. Les moments de qualité

Vient ensuite les moments de qualité à partager avec l'être cher. Si vous aimez passer du temps de qualité avec votre flamme, ce langage de l'amour est pour vous.

Organisez une promenade en amoureux ou un souper tête-à-tête dans un restaurant pour faire plaisir à la personne qui partage votre vie. Soyez à l'écoute de l'autre quand il·elle parle et consacrez-lui toute votre attention, même après une longue journée.

Le besoin émotionnel de la personne qui parle ce langage est de passer le plus de temps possible, et ce, peu importe l'activité qui entoure ce précieux moment.

3. Les cadeaux

Ce troisième langage de l'amour résonne chez les femmes et les hommes qui apprécient les surprises et les cadeaux sans qu'il y ait nécessairement d'occasion à souligner.

Ici, ce n'est pas la valeur qui compte, mais bien toute la portée du geste. Le fait que l'autre ait eu une pensée pour vous, qu'il ait pris le temps d'aller acheter des fleurs en finissant sa journée au bureau ou qu'il vous commande sur Amazon un livre dont vous lui parlez depuis des semaines. Vous voyez?

Le conjoint·e qui parle ce langage se sent aimé·e à la simple idée de recevoir un cadeau sans aucun prétexte. Cependant, n'utilisez jamais le cadeau comme une excuse ou comme une récompense à quelque chose. Ne tentez pas de pallier à une absence en « achetant » l'autre ou à vous faire pardonner quoi que ce soit avec les cadeaux.

4. Les services rendus

Les services rendus sont un autre excellent moyen de communiquer son amour. Ces simples gestes au quotidien contribuent au confort de l'autre personne.

Si vous appréciez que votre copain·ine vous rende service pour vous faciliter la vie, vous serez charmés par ce langage.

Concrètement, on prend la peine de déneiger la voiture de l'être aimé avant de partir le matin, de vider le lave-vaisselle sans qu'il·elle ne nous le demande ou de prendre l'initiative et de s'occuper d'une activité avec les enfants. Ces petits gestes faciles ravivront la flamme à coup sûr!

5. Le toucher physique

Enfin, le dernier et non le moindre, le toucher physique est une autre façon de démontrer à la personne qui partage son quotidien à quel point on l'aime.

Les marques d'affection font le plus grand bien aux personnes dont le langage d'amour est le toucher physique. Celles-ci valent beaucoup plus que des mots comme « Je t'aime » ou « Tu es l'homme/la famme de ma vie ».

Embrasser souvent, faire l'amour, offrir un massage, tenir sa main, se coller devant une série sont autant de façons de plaire à votre humain·e préféré·e. Si vous aimez recevoir des baisers et des caresses, dites-le à votre partenaire afin qu'il vous cerne bien. Plus il vous touchera, plus vous l'aimerez.

Découvrir son propre langage de l'amour

Envie de découvrir quel est votre langage de l'amour? Il existe sur le Web une foule de questionnaires pour connaître son langage d’amour, dont celui-ci en français .

Passez le test et soumettez-le ensuite à votre partenaire pour mieux vous découvrir. Il arrive de se sentir interpellé par plusieurs langages, mais règle générale, un seul domine.

En conclusion, c'est tout simple. Pour qu'un couple se porte bien, il faut absolument apprendre à parler le langage de l'amour de son partenaire. Oserez-vous mettre en pratique les 5 langages de l'amour expliqués dans cet article?