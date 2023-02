Voici les 5 éléments qui affectent votre cote de crédit

Pour de nombreux Québécois, la cote de crédit est un concept un peu flou qui revêt encore un caractère mystérieux. Dans cet article, on vous présente les cinq principaux éléments qui ont un impact sur cette fameuse cote de crédit.

Comment une société d'évaluation de la cote de crédit, c'est-à-dire de la solvabilité et de la capacité de remboursement d'une personne ou d'une entreprise souhaitant accéder au crédit à la consommation, peut-elle calculer une cote? Sur quoi se base-t-elle pour l'évaluer? Qu'est-il possible de faire par un consommateur pour l'améliorer?

5 éléments qui affectent votre cote de crédit

1. L'historique de paiement (35 % de votre cote)

Impossible de passer sous silence votre historique de paiement. Le fait de payer vos factures en totalité et dans les délais prescrits contribue positivement à votre cote de crédit. Que ce soit vos cartes de crédit ou encore votre marge, assurez-vous de régler le tout illico sur réception pour conserver un bon profil d'emprunteur.

Tous les retards de paiement dépassant les 30 jours sont notés à votre dossier et demeureront visibles durant plusieurs années. Ceci s'applique par ailleurs à n'importe quel montant. C'est un pensez-y bien!

2. L'utilisation du crédit (30 % de votre cote)

Avez-vous tendance à utiliser plus de 50 % de votre carte ou de votre marge de crédit? Si oui, sachez que cela peut affecter votre cote, et ce, même si vous assumez le montant en totalité sur réception du relevé.

Autrement, il est recommandé de posséder une limite de crédit qui correspond environ au double des dépenses que vous comptez porter à ladite carte. Concrètement, si vos dépenses mensuelles faites à l'aide de la carte de crédit s'élèvent à 1 000 $, inutile d'avoir recours à une carte avec une limite de plus de 2 000 $.

3. La date d’ouverture d'un compte (15 % de votre cote)

Saviez-vous que la fidélité pèse aussi dans la balance en matière de cote de crédit? Plus votre compte bancaire existe depuis longtemps, plus les prêteurs ont accès à la perspectives de vos bonnes habitudes de remboursement sur le long terme.

Plus votre historique est reluisant (et depuis longtemps), meilleur en sera votre pointage. Psssst! Gardez vos comptes ouverts le plus longtemps possible et conservez une seule carte de crédit (la plus vieille idéalement) pour vous avantager.

4. Les nouvelles demandes de crédit (10 % de votre cote)

À toutes les fois qu'une nouvelle demande de carte de crédit est faite en votre nom, une petite note s'ajoute à votre dossier.

Du point de vue institutionnel, cela peut signifier qu'en procédant à ces multiples demandes, vous recherchez beaucoup de prêts et êtes donc plus à risque de vous endetter. Soyez vigilants, car ce simple geste peut nuire à votre cote de crédit.

5. Le nombre et la variété de créanciers (10 % de votre cote)

La cote de crédit favorise la variété de comptes, mais pas les comptes qui sont du même genre.

Il est recommandé d’avoir différents comptes (prêt personnel, prêt auto, marge de crédit, prêt hypothécaire), et non pas plusieurs du même type.

Évitez, par exemple, d'avoir plusieurs cartes de crédit qui peuvent laisser croire que vos chances de surendettement sont plus élevées.

Pexels Pixabay

Comment connaître sa cote de crédit

Vous pouvez obtenir une copie de votre dossier de crédit, et ce, tout à fait gratuitement. Vous n'avez qu'à compléter le formulaire sur le site Web d' Équifax ou de TransUnion .

Vous recevrez par la suite votre dossier par la poste. Certaines institutions financières offrent également ce service gratuitement sur leur site Internet. Demandez à votre banque si elle propose ce service.