5 races de chats sans poils

Les chats sans poils sont des compagnons idéaux pour les gens souffrant d'allergie aux poils de chats. Voici 5 adorables races de chats sans poils qui vous donneront envie d'adopter sur-le-champ.

Très recherchés en raison de leur apparence tout à fait unique, les chats sans poils, aussi appelés chats nus sont de parfaites petites bêtes pour les personnes allergiques.

On parle de chat sans poils, mais en réalité l'animal possède, dans bien des cas, un petit duvet à peine visible.

Bien que ces chats ne fassent pas l'unanimité en raison de leur physique singulier, ils sont tout à fait attachants! Ces derniers possèdent de nombreuses qualité qui vont bien au-delà des apparences.

5 races de chats sans poil

1. Le Sphynx

Le plus connu des chats sans poils, le Sphynx est très populaire auprès des amoureux des félins.

Il est reconnaissable à ses oreilles surdimensionnées, sa tête triangulaire, sa longue queue de rat, ses yeux en forme de citron. Sa peau très plissée prend la couleur des poils qu’il aurait normalement dû avoir.

Au-delà de son apparence, le Sphynx possède aussi un caractère singulier. Il est extrêmement affectueux et peu angoissé. Ce chat est sociable et facile à vivre, en plus de s'entendre à merveille avec les autres animaux de compagnie.

Pexels Alexandra Titova

2. Le Donskoy (Sphynx du Don)

Parfait chat d'intérieur, le Donskoy est une magnifique race qui figure parmi les plus rares.

Dépourvu de poils comme le Sphynx, il possède un visage triangulaire et des oreilles surdimensionnées. Son corps ainsi que son visage possèdent de nombreux plis en raison de l'élasticité spectaculaire de sa peau. Il peut parfois être frileux.

Le Donskoy possède un caractère enjoué et très sociable. Il s'entend à merveille avec les autres animaux et les enfants. Soyez avisé : il réclame beaucoup d'attention de la part de ses maîtres!

Shutterstock

3. Le Peterbald

Issu d'un croisement entre un Donskoy et un Oriental, le Peterbald est un chat sans poil très particulier qui est très rare et assez coûteuse.

Il a hérité du premier l'absence de poils et du second la tête triangulaire et les grandes oreilles typiques des chats asiatiques. Son corps musclé et athlétique lui permet d’être très actif et énergique.

Race rare et coûteuse, le Peterbald réclame une attention de tous les instants et n’apprécie pas qu’on le laisse seul dans son coin. Il s'agit d'un chat affectueux qui peut parfois mal supporter l'absence prolongée de son maître.

JAROSLAW KUREK / SHUTTERSTOCK

4. Le Bambino

Le Bambino est une race de chat sans poils miniature qui ne dépasse pas les vingt centimètres. Il se distingue par le fait que ses petites pattes sont plus longues sur le devamt. Cette particularité crée un dandinement lorsqu’il se déplace, ce qui permet de reconnaître facilement sa race.

Son nom vient de l'italien, « bambino » voulant dire « bébé ». Ce chat garde toute sa vie un physique et un caractère de chaton. Sa petite taille ne l’empêche pas de grimper sur les meubles et d’être très joueur avec les humains.

Cette race est connue pour être très gentille et affectueuse à l’égard de ses maîtres. Possédant toutes les qualités pour devenir un bon animal de compagnie, Le Bambino est un chat plutôt sociable. Il peut s’entendre avec ses propres congénères et avec d'autres animaux.

Courtoisie Shutterstock

5. Le Kohana

Race de chat sans poils probablement la moins connue et la plus rare, le Kohana (ou chat nu hawaien) est un félin idéal pour la maison.

Le chat Kohana est un chat musclé, large et de taille moyenne. Ses pattes arrière sont plus longues que ses pattes avant, ce qui lui confère un mouvement particulier quand il se déplace. Sa tête est de forme conique, avec de grandes oreilles incurvées et de grands yeux en amande.

Sa peau caoutchouteuse et ridée est dépourvue de follicule pileux et ne possède aucun duvet ni moustache. Voilà une parfaite option pour les personnes allergiques aux poils de chat.

Sur le plan du tempérament, il a un caractère docile, affectueux et joueur. De plus, il s'entend bien avec les enfants et les autres animaux de la maison.