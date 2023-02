Bol au saumon : nos 5 meilleures recettes cuisinées à la télé

Êtes-vous à la recherche d'une recette de repas santé, rapide et délicieuse? Ne cherchez pas plus loin, nous avons rassemblé les 5 meilleures recettes de bol de saumon pour vous aider à planifier vos repas de la semaine. Avec une combinaison de légumes frais, de riz savoureux et de saumon grillé, ces bols sains et colorés sont la solution idéale pour les lunchs sur le pouce ou les soirées pressées avec les enfants. Enfilez votre tablier et laissez-vous inspirer par les recettes de nos chefs.

Le bol au saumon, en 5 recettes

1. Bol poké de saumon aux poivrons et fèves germées

Si vous cherchez une recette de poke bowl au saumon simple et rapide à préparer, essayez ce bol de saumon agrémenté de poivrons colorés, de concombres croquants et de fèves germées. En quelques minutes, vous pouvez profiter d'un plat frais et sain qui satisfera votre appétit, tout en offrant une dose de protéines et de légumes pour nourrir votre corps. Ajoutez-la à votre liste de plats préférés pour les jours où vous avez peu de temps pour cuisiner.

Découvrez la recette complète : Bol au saumon et aux poivrons

2. Bol au saumon et quinoa

Ce bol au saumon et quinoa est une option intéressante pour les repas de tous les jours. En utilisant du quinoa riche en protéines et des légumes frais, cette salade est une excellente source de nutriments et offre une variété de textures. Le saumon grillé ajoute une saveur riche et offre une bonne source d'oméga-3 pour la santé de votre cœur et de votre cerveau. Pour une version vide-frigo, ajoutez-y les ingrédients que vous avez sous la maison : des avocats, des noix, des herbes fraîches ou d'autres légumes.

Découvrez la recette complète : Bol au saumon et quinoa

3. Poké bol de saumon torché

Cette recette de poke bowl de saumon torché de Geneviève Everell est une excellente option pour les amateurs de poisson à la recherche d'une variante intéressante. Combinant du saumon cru, de la mague et du concombre, ce plat offre une explosion de saveurs en bouche. De plus, il est facile à préparer et peut être personnalisé en fonction de vos goûts personnels. Ajoutez des avocats, des concombres, des algues ou d'autres légumes selon vos préférences pour un repas complet et équilibré.

Découvrez la recette complète : Poké bol de saumon torché

4. Bol poké avec tartare aux deux saumons

Voilà une recette de bol au saumon originale! Ce plat combine un tartare aux deux saumons, une variété de légumes croquants, du riz et une sauce épicée pour vous surprendre à chaque bouchée. Avec des avocats crémeux, des concombres frais et des algues croquantes, ce bol poke est à la fois délicieux et nutritif. Suivez les instructions simples de Marilou et cuisinez cette recette pour un repas de semaine, prête en deux temps trois mouvements!

Découvrez la recette complète : Bol poké avec tartare aux deux saumons

5. Bol au saumon classique

Le poke bowl classique est un plat savoureux et coloré, dans lequel on intègre des cubes de poisson cru mariné, de l'avocat crémeux, des légumes frais et du riz ou du quinoa. Cette recette hawaïenne est rapide et facile à préparer, et ce, sans compromettre les saveurs et textures. Les ingrédients peuvent être personnalisés en fonction de vos goûts personnels, mais vous découvrirez ici une version classique de ce plat signature.

Découvrez la recette complète : Bol au saumon classique