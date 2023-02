Les idées de décorations les plus originales pour cocktail

Tous les cocktails, même les plus simples, goûtent meilleurs lorsqu'ils sont décorés avec soin. Une fleur comestible, un glaçon aux fruits, un verre givré au sucre bleu... il y a tant de façon de créer des présentations originales pour un cocktail!

5 idées de décorations originales pour un cocktail

1. Des glaçons personnalisés

Pour ajouter de la couleur et de la saveur au cocktail, il est possible d'ajouter des fruits, des fleurs comestibles ou des herbes séchés dans les glaçons. Voilà une idée originale et abordable pour décorer des cocktails!

2. Des pailles comestibles

L'époque où les pailles en plastique trônaient dans les cocktails est résolue! Pour une touche amusante et écologique, utilisez des pailles comestibles. Il en existe de nombreuses sortes, comme des pailles au chocolat, en forme de bonbons ou des bâtons de cannelle. Surprise garantie auprès de vos invités!

3. Des cocktails dans des bocaux

La présentation d'un cocktail passe, inévitablement, par le verre que vous choisissez. Pour un look vintage, servez vos cocktails dans des bocaux en verre. Ajoutez-y une paille et une touche décorative pour un effet wow!

4. Des étiquettes personnalisées

Vous recevez un grand groupe pour le 5 à 7? Personnalisez les verres à cocktail avec des étiquettes sur lesquelles vous pouvez inscrire le nom du cocktail ou le prénom de l'invité. Cela ajoutera une touche d'originalité à la réception.

5. Les bordures sucrées ou salées

Il n'y a pas que les bloody ceasar et les margaritas qui peuvent ont droit à leur bordure! Il est possible d'ajouter une bordure de sel, de sucre perlé ou coloré et d'épices. Cette idée de présentation de cocktail est simple, mais elle permet d'ajouter de la saveur à la recette de cocktail.

