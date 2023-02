Planification de votre retraite: comment un conseiller peut-il vous aider?

Qu’elle soit lointaine ou tout près, la retraite est une étape charnière de la vie. Il faut prendre le temps de la préparer pour pouvoir en profiter pleinement.

Bien sûr, vous avez probablement déjà commencé à investir dans un REER personnel ou dans le régime d’épargne-retraite de votre employeur en vue de votre départ du monde du travail.

Toutefois, vous vous demandez peut-être comment bien planifier ce grand projet de vie. Combien d’argent devriez-vous amasser? Devriez-vous penser à vendre votre maison pour accumuler un montant supplémentaire?

Voilà des questions pertinentes que nous avons reçues sous notre publication Facebook sur le sujet. Pour y répondre, nous avons consulté Alexandre Lacoste, représentant en épargne collective de la Sun Life à Laval. Il nous a indiqué la meilleure manière d’envisager ce grand projet.

Voici pourquoi vous devriez vous adresser à un représentant en épargne collective (ou à un conseiller) pour planifier votre retraite.

Comment un conseiller peut-il m’aider à planifier ma retraite?

Getty Images

«Aujourd’hui, le mot "retraite" est dépassé. Il faut désormais changer de vocabulaire et ne plus parler de "retraite", mais plutôt d’indépendance financière. Lorsqu’on l’atteint, on peut choisir des emplois moins stressants et/ou moins "payants", mais qui correspondent mieux à nos désirs et à nos besoins», explique Alexandre Lacoste.

Le représentant en épargne collective peut vous aider à mieux gérer votre argent. Il vous offre un accompagnement personnalisé selon votre budget, vos objectifs et, surtout, votre personnalité.

Ce professionnel peut vous aider à planifier votre retraite, mais d’autres projets aussi. Il peut s’agir de projets à moyen ou à long terme, comme l’achat d’une propriété ou l’agrandissement de votre famille. «On l’oublie trop souvent, mais la principale source d’enrichissement, c’est l’épargne! Si elle n’est pas au rendez-vous, vous aurez de la difficulté à atteindre vos objectifs», souligne Alexandre Lacoste.

Je ne connais rien aux finances. Est-ce qu’un conseiller peut m’aider quand même?

Getty Images

Comme son nom l’indique, le conseiller est là pour vous épauler et non pour agir à votre place. Cette personne n’est pas là non plus pour vous juger. Elle souhaite vous en apprendre plus sur le monde des finances. Vous serez ainsi plus à même de prendre des décisions éclairées au sujet de votre argent.

Est-ce que je dois prévoir un budget pour payer mon conseiller?

Getty Images/iStockphoto

Bonne nouvelle : vous n’avez pas à payer les conseillers à l’heure, comme un comptable ou un avocat, par exemple. Ces professionnels des finances sont souvent rémunérés à la commission ou par honoraires. Cela signifie qu’ils conservent un pourcentage de la vente de vos placements ou encore de vos assurances.

Ainsi, les conseillers gagnent leur salaire à même la gestion de votre argent. Vous n’avez donc pas à payer une facture directement pour leurs services.

Je ne sais pas par où commencer. Comment préparer ma première rencontre avec mon conseiller?

Getty Images

Lors de votre première rencontre avec votre conseiller, vous devrez apporter différents documents comme votre déclaration de revenus ou un relevé de paie. Vous saurez lesquels exactement avant la rencontre.

Parallèlement, vous pouvez utiliser le calculateur d’épargne-retraite de la Sun Life. C'est un outil gratuit qui vous aidera à évaluer l’argent que vous devez amasser en vue de votre retraite.

Sachez toutefois que le plus important est de songer à vos objectifs de retraite et à votre train de vie. «À quel âge comptez-vous cesser de travailler? Planifiez-vous voyager? Puis, il faudra déterminer le montant nécessaire pour couvrir vos besoins de base. Une bonne planification des décaissements futurs plusieurs années avant la retraite aura un impact majeur sur les montants nets après impôts que vous recevrez à la retraite», conseille M. Lacoste.

Votre conseiller pourra vous aider à réfléchir à tous ces éléments. Mais amorcer une réflexion en amont vous permettra de gagner en efficacité lors de votre rencontre.

Rappelez-vous que chaque situation financière est unique – comme vous! L’important, lorsque vous rencontrerez votre représentant en épargne collective pour la première fois, c’est que ça clique entre vous. Après tout, vous planifierez ensemble les moments importants de votre vie!

