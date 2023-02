Adieu le traffic matinal, allô la meilleure conciliation travail-vie personnelle... Voilà deux des principaux avantages du travail à distance qui est là pour rester, révèle une récente étude.

• À lire aussi: Télétravail : 17 idées pour aménager son balcon

• À lire aussi: Télétravail : 7 astuces pour maintenir une alimentation saine

Une nouvelle étude de l'agence de recrutement Robert Half révèle cinq grandes tendances en matière de travail à distance qui seront observées en 2023.

5 tendances en télétravail en 2023

Le travail à distance est bien enraciné

Les professionnel·les demeurent confiant·es à l'égard du marché du travail.

Le fait de profiter d'une plus grande flexibilité pour choisir où et quand travailler est l'un des principaux facteurs qui motivent ceux-ci à faire un changement de carrière.

Saviez-vous que 85 % des travailleur·euses recherchent un poste hybride ou à distance? Et les options sont nombreuses, car 22,9 % de toutes les nouvelles offres d'emploi publiées en janvier 2023 proposaient du travail à distance.

Il s'agit là d'une hausse par rapport à 20,6 % lors de la même période l'an dernier.

Le travail flexible peut rendre plus heureux

Près des trois quarts des professionnel·les (73 %) qui peuvent travailler à l'endroit et au moment où il·elles sont le plus productifs consacrent plus d'heures à leur travail aujourd'hui qu'il y a trois ans.

Malgré des journées de travail plus longues, 43 % des employé·es disent avoir une plus grande satisfaction au travail.

Un certain nombre de travailleur·euses affirment que le salaire est négociable

Un quart des travailleur·euses sont prêt·es à accepter une diminution de salaire pour pouvoir travailler à distance en tout temps.

Les professionnel·les du marketing et de la création, les 18 à 25 ans et les parents qui travaillent sont les plus susceptibles d'accepter une réduction de salaire pour être en télétravail à temps plein.

Le travail au bureau comporte encore des avantages

Près des deux tiers des professionnel·les (65 %) ont déclaré entretenir de meilleures relations avec les collègues qu'il·elles ont rencontrés en personne qu'avec ceux qu'il·elles n'ont pas rencontrés.

Pexels Alexander Suhorucov

De plus, un plus grand nombre de travailleur·euses sont plus à l'aise de collaborer en personne (47 %) au lieu d'en ligne (34 %).

Les employé·es ont des possibilités d'emploi équitables, peu importe où il·elles se trouvent

La plupart des gestionnaires (86 %) qui supervisent des équipes hybrides ont l'impression que leurs employé·es profitent de chances égales d'avancement professionnel, qu'il·elles travaillent au bureau ou à distance.

Parallèlement, 40 % des travailleur·euses à distance sont préoccupés par le fait d'être pris en considération pour les possibilités de projets et les promotions.

Selon les gestionnaires, les meilleures façons pour les employé·es à distance de se positionner en vue d'obtenir de l'avancement sont les suivantes :

Avoir régulièrement des conversations sur le cheminement de carrière Manifester de l'intérêt pour les possibilités de perfectionnement professionnel Se porter volontaire pour diriger des projets ou y contribuer

Les entreprises doivent continuer d'offrir aux employé·es un certain niveau d'autonomie afin d'attirer et de maintenir en poste les meilleurs talents, et de stimuler la productivité et d'améliorer la satisfaction des employé·es.

De plus, les employeur·euses doivent envisager de mettre en œuvre des politiques de travail au bureau en fonction de leur raison d'être pour aider à exploiter ces avantages, dans la mesure du possible.

Qu’est-ce que les employés aiment le plus du télétravail?

Le télétravail peut améliorer la vie professionnelle et personnelle des employés. Voici les principaux avantages du travail à distance, selon les employés :

Courtoisie roberthalf.ca

Sur ce, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée... en télétravail!