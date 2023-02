Entrez dans le quotidien du coiffeur et de la décoratrice de Salut Bonjour

Vous rêvez de vous joindre à l’équipe de Salut Bonjour un jour? En apprenant un métier spécialisé, ce souhait pourrait devenir réalité. Découvrez le parcours inspirant de deux membres de l’équipe qui ont opté pour une carrière stimulante.

Au Canada, il existe plus de 300 métiers spécialisés, dont 54 ont la désignation Sceau rouge, soit la norme d’excellence reconnue partout au pays. Pour découvrir les exigences, les perspectives, les salaires et les conditions des différents métiers spécialisés, rendez-vous sur le Guichet-Emplois.

Et pour vous inspirer, apprenez-en davantage sur le travail de deux membres de l’équipe de Salut Bonjour qui ont choisi un métier spécialisé.

Louis Magnan, coiffeur à Salut Bonjour

C’est après avoir étudié au cégep dans une matière qu’il n’aimait pas que Louis Magnan a décidé de se réorienter vers le métier spécialisé de coiffeur: «C'est une profession que j’affectionnais depuis mon enfance. Je me suis donc inscrit dans une formation spécialisée en coiffure pour homme dans une école à Québec. Comme les salons de coiffure devenaient mixtes à l’époque, j’ai décidé de poursuivre ma formation pour une année supplémentaire en coiffure pour femme».

Une fois son diplôme en main, sa carrière prend son envol. Louis Magnan a commencé par travailler comme assistant-coiffeur, puis comme coiffeur: «Après cinq ans, je suis devenu propriétaire de mon propre salon. J’ai eu jusqu’à cinq employés sous ma responsabilité pendant ces 12 années. Ensuite, j’ai vendu et j’ai déménagé à Montréal. Je me suis joint à un salon et, parallèlement, j’ai commencé à travailler en cinéma, télévision et publicité photo. Aujourd’hui, ça fait 21 ans que je travaille à TVA. J’ai été affecté à plusieurs productions et émissions au fil des années, dont Salut Bonjour».

Selon le gouvernement du Canada, plusieurs nouveaux apprentis seront nécessaires dans le domaine de la coiffure dans les prochaines années. Le métier de coiffeur est un métier désigné Sceau rouge depuis 1968! Si, comme Louis Magnan, vous aimez le contact humain, peut-être que la coiffure pourrait vous plaire?

«C’est un métier qui demande de la précision et une excellente dextérité manuelle. Il faut également être curieux et mettre à jour ses connaissances afin de rester à l’affût des nouvelles tendances. Sur le plan personnel, un coiffeur qui travaille en télévision doit également être à l’écoute et en mesure de bien gérer son stress et son temps».

Pour Louis Magnan, c’est toujours un plaisir de voir ses collègues effectuer leur travail de chroniqueur ou d'animateur en toute confiance sachant qu’il a contribué (à sa façon) à les mettre en valeur. «Toute l’équipe de Salut Bonjour est formidable! On a tellement de plaisir qu’on oublie parfois les compromis qu’il faut faire sur le plan personnel pour travailler dans une émission du matin».

Anne Jourdain, cheffe décor à Salut Bonjour

Dans le cas d’Anne Jourdain, sa carrière dans un métier spécialisé est plutôt due à un accident de parcours. «Lorsque j’ai fini mon DEC en Technologie de l’architecture, j’ai eu vent que TVA était à la recherche d’une préposée aux accessoires temporaire. J’ai obtenu le poste et, quelques années plus tard, j’ai été promue au poste de décoratrice et, maintenant, de cheffe décor. On peut donc dire que j’ai beaucoup appris sur le terrain».

L’un des nombreux attraits du métier de décorateur est qu’il n’a rien de routinier. «Chez TVA, tu peux travailler sur un gala et ensuite, faire de la dramatique, de la conception pour un décor de nouvelles et enchaîner avec une conférence de presse. C’est une profession qui implique aussi de la modélisation de décor, des dessins de présentation en 3D et la création de plans techniques à des fins de construction».

Le métier de peintre et décorateur/décoratrice est un métier spécialisé Sceau rouge qui sera en demande au cours des prochaines années. «Si vous pensez que vous avez le profil idéal, je vous invite à persévérer, car c’est vraiment un beau métier. Il faut avoir un bon esprit de synthèse, beaucoup de curiosité, défendre ses idées et aimer le travail d’équipe pour être un bon décorateur. De plus, il ne faut pas avoir peur de mettre les mains à la pâte. On travaille de longues heures, mais c’est tellement valorisant!».

Les métiers spécialisés vous intéressent? Visitez la page Web du gouvernement du Canada «Découvrez les métiers spécialisés» afin d’amorcer une carrière stimulante.