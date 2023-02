La récupération et le recyclage des produits liés à notre hygiène buccale

CONSOMMATION - S’il y a quelque chose que l’on a tous en commun c’est d’avoir une bouche et les plus chanceux d’entre nous ont des dents. Notre beau sourire c’est bien connu, il faut l’entretenir. Il est recommandé de brosser les dents au moins 2 fois par jour et soie dentaire au moins une fois par jour. Aujourd’hui, on va donc passer en revue quelques produits d’hygiène buccale pour savoir ce qui peut aller au bac de récupération.