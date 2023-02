Les 10 plus belles randonnées à faire en Montérégie

La Montérégie est une destination par excellence pour faire de la randonnée pédestre, de par sa parfaite localisation et ses divers sentiers adaptés pour tout type de randonneur. Voici un TOP 10 des plus belles randonnées à découvrir en Montérégie.

TOP 10 de belles randonnées à faire en Montérégie

Découvrez un réseau de sentiers de 27 km qui ceinture 5 lacs : Seigneurial, des Bouleaux, des Atocas, du Moulin et de la Tortue. Un sentier pédestre de 3,5 km aménagé à partir du centre de découverte et de services offre une alternative plus rustique. À l'intérieur de ce circuit, il est possible de faire une courte randonnée de 1,5 km.

Ouverts d'avril à novembre, les sentiers de marche du Parc national du Mont-Saint-Bruno renferment des centaines d'espèces de fleurs, d’arbres, d’oiseaux et d’animaux. Un verger, un salon de thé et un moulin historique croiseront votre route.

2) Parc national des îles de Boucherville, Boucherville

Formé de 5 petites îles, le parc national des Îles-de-Boucherville se trouve au beau milieu du fleuve Saint-Laurent. On peut y pratiquer la randonnée pédestre en toute saison. C’est un endroit parfait pour profiter du beau temps et respirer l’air frais du fleuve.

L'Île Saint-Bernard est un endroit de choix pour la randonnée pédestre. Pour les curieux de nature, les contemplatifs et les plus sportifs, les sentiers proposés se situent au cœur de riches écosystèmes, et ce, à proximité des grandes zones urbaines!

Huit kilomètres de sentiers sont aménagés au refuge faunique Marguerite-D’Youville. Différents parcours sont possibles, offrant ainsi des randonnées de différentes distances où des bancs, tables à pique-nique, panneaux d’interprétation et toilettes sont à la disposition des usagers. Pour une balade plus interactive, des audioguides et un rallye numérique sont disponibles gratuitement permettant d’en apprendre davantage sur le site et son histoire.

Les passerelles, quais et autres aménagements raviront les amants de la nature, les ornithologues et photographes à l’affût!

Propriété de l'Université McGill, la réserve naturelle Gault est reconnue comme première réserve mondiale de la biosphère au Canada. Pas moins de 24 kilomètres de sentiers parcourent la montagne et permettent la découverte d'une forêt exceptionnelle.

Pour obtenir un point de vue panoramique, aventurez-vous sur le sentier du Pain de sucre qui se rend jusqu’au sommet principal.





5) Cidrerie Michel Jodoin, Rougemont

Le sentier de la populaire cidrerie Michel Jodoin est ouvert à l’année. Au total, 4,6 km de sentiers dans la montagne sont accessibles par la cidrerie, et ce, entre 9h et 15h tous les jours.

Le parcours vous conduit à un belvédère d’où vous pourrez admirer les vergers en toutes saisons. La durée moyenne d’une randonnée est de 2h. Il est recommandé de porter des souliers de randonnée ou des raquettes en hiver et d’avoir une bouteille d’eau afin de vous assurer d’une randonnée agréable.

De plus, vous pouvez randonner en montagne avec votre chien le lundi, mardi et mercredi à l’année.



6) Parc régional des Grèves, Contrecoeur et Sorel-Tracy

Le Parc régional des Grèves vous propose une quinzaine de kilomètres de sentiers gratuits pour découvrir l’une des plus belles forêts de la Montérégie.

L'endroit impressionne par la richesse de ses écosystèmes : pinède centenaire, tourbière, 80 espèces d’oiseaux, 250 variétés de fleurs et plus de 300 espèces de champignons.

Proposant de courtes comme de longues randonnées, les Sentiers de l'Escapade au cœur du mont Rigaud permettent de profiter pleinement des bienfaits de la nature. Côtoyez la nature, respirez l’air pur et profitez de la vue panoramique pour admirer la région de Vaudreuil-Soulanges!

Hiver comme été, cette forêt mature offre à la fois un milieu naturel exceptionnel et des écosystèmes fragiles. Que ce soit pour une courte balade ou une longue randonnée, vous serez charmé.

Organisme voué à la conservation des milieux naturels, CIME Haut-Richelieu a aménagé des sentiers menant les randonneurs au sommet du mont Saint-Grégoire, qui offre une vue 360 degrés!

Les sentiers sont très escarpés et rocheux. Prévoyez entre 1h et 2h selon votre capacité physique et si vous êtes accompagnés de jeunes enfants.

Offrant une splendide vue sur la métropole et le fleuve Saint-Laurent, le RécréoParc propose plus de 9 km de sentiers. À deux pas de Montréal, l'endroit vous offre un accès privilégié à la nature, dans un cadre extraordinaire.

Ce joyau de la Rive-Sud, aux points de vue imprenables de la métropole et du fleuve Saint-Laurent, est ouvert de 8h à 21h, 365 jours par année.

La Réserve nationale de faune du lac Saint-François abrite sur ses terres une biodiversité incroyable, mondialement reconnue par l’UNESCO et parmi les plus importantes du Québec.

La réserve propose plus de 10 km de sentiers pédestres tout à fait gratuitement. Vous pouvez même y amener votre compagnon canin en laisse.