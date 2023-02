Votre salle de bain a besoin d'une cure de jeunesse et vous ne savez trop vers quelle toilette vous tournez? Voici notre palmarès des meilleures toilettes avec un bon rapport qualité prix qui se trouvent actuellement sur le marché.

Rares sont les fois où on doit magasiner une toilette. Il peut donc être difficile de s'y retrouver dans la panoplie d'options qui se retrouvent en magasin ou en ligne.

Voici d'excellentes options de toilettes à considérer si vous songez à aménager une nouvelle salle de bain ou encore si vous rénovez une salle d'eau qui a besoin d'un petit rafraîchissement.

Pexels Vecislavas Popa

Les meilleures toilettes sur le marché

Avec son design contemporain, cette toilette présente un aspect propre et homogène dans n'importe quelle salle de bain. Confortable et allongée, la cuvette à hauteur de chaise permet de s'asseoir et de se lever sans effort.

Le modèle Décor est une toilette à haute efficacité et à très faible consommation qui utilise 20 % moins d'eau que les toilettes conventionnelles.

Courtoisie RONA

Prix : 358 $ chez RONA

Petit espace? Pas de problème! Le design suspendu de cette toilette murale offre plus d'espace qu'une toilette standard.

Compatible avec la plupart des porte-réservoirs muraux, cette cuvette possède un siège amovible pour un retrait rapide pour un nettoyage pratique. On adore son look élégant et son design qui la rend très facile à nettoyer.

Courtoisie Amazon

Prix : 315 $ sur Amazon

Cette toilette a une hauteur de 17 pouces et une cuvette allongée à l'avant qui offre un grand confort lors de l'utilisation. Elle est également dotée d'un bouton chromé situé sur le dessus et d'un siège en plastique qui se ferme en douceur pour ne pas claquer.

Cette toilette haute efficacité a un système de chasse d'eau double qui utilise soit 3 ou 4,8 litres d'eau pour générer une capacité d'évacuation de 1000 g. Le fabricant offre également une garantie limitée de 5 ans sur ce modèle.

Courtoisie RONA

Prix (en rabais) : 229,25 $ au lieu de 399 $ chez RONA

Si vous osez la toilette de couleur noire, ce modèle est une magnifique option. La finition noire mate brillante et le design moderne ajoutent une élégance contemporaine et épurée qui s'adapte à n'importe quelle salle d'eau.

Sa recharge rapide, son couvercle à fermeture douce et son design d'économie d'eau en font un choix parfait pour votre maison.

Courtoisie Amazon

Prix : 899 $ sur Amazon

Homologuée WaterSense , cette toilette ajoutera à coup sûr de l'élégance à votre salle de bain. La cuvette arrondie vous offre une apparence classique, une hauteur de siège confortable et une chasse d'eau optimale. Avec un débit de 4,8 L/chasse, ce modèle de toilette économise l'eau sans sacrifier la performance.

De plus, celle-ci est soigneusement conçue pour une installation facile si vous souhaitez la poser vous-même.

Courtoisie Canadian Tire

Prix : 259,99 $ chez Canadian Tire

Avec sa symétrie élégante, cette toilette en deux pièces ajoute du style à la salle de bain sans pour autant sacrifier les économies d'eau.

La toilette se ferme en appuyant sur un bouton, offrant le choix de 1,0 ou 1,6 gallon par chasse. Le rinçage à haute efficacité de 1,0 gallon réduit la consommation d'eau de plus de 30 % par rapport au mode 1,6 gallon, ce qui représente une économie d'eau potentielle de plus de 4 000 gallons par toilette et par an.

Courtoisie The Home Depot

Prix : 549 $ chez Home Dépôt

Cette toilette monopièce à faible consommation d'eau et créée par Rubi, une entreprise d'ici, ira à merveille dans votre nouvel espace.

Son système à double chasse (4L ou 6L) vous permettra d'économiser la précieuse ressource qu'est l'eau. On l'aime aussi beaucoup pour son prix de liquidation actuel... Faites vite pendant qu'il en reste!

Courtoisie Plomberie Mascouche

Prix (en rabais) : 299 $ au lieu de 665 $ chez Plomberie Mascouche

Cette toilette comprend un siège bidet intelligent et une cuvette allongée pour un confort accru. Elle est dotée d'un siège chauffant et d'une position bidet réglables, d'une pression d'eau et de température réglables, ainsi que d'une position de séchage et de température réglables.

Elle comprend également une fonction d'autonettoyage. Elle est livrée avec une télécommande qui vous laisse facilement contrôler toutes les fonctions de la toilette et du siège-bidet.

Elle est aussi dotée d'une amusante veilleuse à couleurs changeantes, ce qui vous évite d'avoir à allumer la lumière de la salle de bain durant la nuit.

Courtoisie RONA

Prix (en rabais) : 679,15 $ au lieu de 799 $ chez RONA

Cette jolie toilette une pièce à jupe allongée est équipée d’un système de vidange double de 6 et 4 litres. On la recommande fortement, entre autres, pour sa certification d'efficacité en lien avec l'économie d’eau.

De plus, on adore le côté pratique de son siège à fermeture lente qui est facile à enlever pour nettoyage.

Courtoisie Plomberie Mascouche

Prix : 469 $ chez Plomberie Mascouche

Donnez à votre salle de bain un look contemporain et minimaliste avec cette magnifique toilette murale. Les lignes modernes du bol blanc s’agenceront à merveille avec n'importe quelle salle de bain.

Sa forme allongée assure votre confort et la conception murale permet d'ajuster facilement le siège à la hauteur souhaitée. En plus de cela, il est plus facile à nettoyer qu'une toilette ordinaire, vu la simplicité de la cuve et l'espace ouvert en dessous.

Avec le système à double chasse caché dans le mur, cette toilette vous permet d'économiser de l'espace et de l'eau. Ayant une capacité d’évacuation de 800g, elle est certifiée WaterSense et consomme seulement 4L ou 6L par chasse.

Courtoisie Bain Dépôt