Poêlée de champignons, sur naan au pesto de roquette et pistache, œuf cuit dur et copeaux de parmesan

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Niveau de difficulté : Apprenti

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 10-15 minutes

INGRÉDIENTS

Champignons :

4 tasses (500g) de mélange de champignons brossés

3 c. à soupe (45ml) de beurre salé

2 c. à soupe (15ml) d’huile d’olive

1 c. à thé (5ml) de thym frais effeuillé

1 gousse d’ail hachée

Pesto :

2 tasses (500ml) de feuilles de roquette lavées

3 c. à soupe (45ml) de pistaches vertes écalées

1⁄2 tasse (125ml) de parmesan râpé

1⁄2 gousse d’ail hachée

1⁄2 citron (le zeste seulement)

1⁄4 tasse (60ml) d’huile de pépin de raisin

1⁄2 jalapeno (sans les graines)

Garniture :

4 oeufs

1⁄4 tasse (60ml) de copeaux de parmesan

4 naans

PRÉPARATION

Étape 1 : Préchauffer un poêlon en fonte strié pour pouvoir griller vos naans. (Sinon vous pouvez simplement les réchauffer au four à 350°F pendant 5 minutes)

Étape 2 : Pour le pesto, combiner tous les ingrédients dans la cuve d’un robot culinaire et pulvériser jusqu’à la texture désirée. Assaisonner de sel et poivre puis réserver.

Étape 3 : Disposer ensuite les œufs dans une chaudron et ajouter de l’eau froide pour bien les recouvrir. Couvrir et amener à ébullition. Une fois les premiers bouillons, toujours laisser couvrir et compter 10 minutes. Les refroidir aussitôt sous l’eau froide pour éviter le noircissement du jaune. Les peler puis les hacher grossièrement.

Étape 4 : Par la suite, dans un grand poêlon, chauffer l’huile et 1 c. à soupe de beurre puis y poêler les champignons de 4 à 5 minutes pour bien les rôtir. Ajouter l’ail, le thym puis assaisonner de sel et poivre. Retirer sur un papier absorbant afin de retirer l’excédent de gras.

Étape 5 : Pour le dressage, badigeonner vos naans grillés de pesto et les garnir de champignons. Ajouter les morceaux œufs et le parmesan en copeaux, puis quelques feuilles de roquette. Servir aussitôt avec un filet d’huile d’olive ou d’huile piquante.