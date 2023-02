Trois bons vins bios à moins 20$ la bouteille!

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1.Un blanc ibérique bourré d'énergie, de tonus et de vigueur

Verdejo 2021

Bodegas Menade

Rueda - Castille Léon - Espagne

Code : 14004125

Prix : 19,50 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 150 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.4 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

Ce 100 % verdejo espagnol offre d'invitantes notes citronnées ainsi que des parfums de fleurs blanches. La bouche est droite, tendue, salivante, al dente et sans esbrouffe ou flafla technologique. Impeccable à l'apéro avec des canapés ou avec des entrées froides à base de poisson. Consommez la bouteille au courant des 12 à 18 mois à venir pour pleinement en profiter.

2. Un cru languedocien fait de syrah et de grenache

Minervois 2021

L'Autan - Château Maris

Languedoc - France

Code : 12225493

Prix : 19,10 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne 130 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

Elles sont nombreuses les cuvées du Languedoc et du Roussillon à prix hyper compétitifs sur notre marché. Ces 2 vastes zones viticoles, situées dans le sud de la France, nous propose de remarquables rapports qualité/prix/plaisir. Cet assemblage du Château Maris, qui est issu d'une culture biologique, en offre beaucoup pour même pas 20 dollars. Des brochettes de cubes d'agneau ou une bavette de boeuf au vin rouge lui iront à ravir. Les plus patients oseront l'allonger jusqu'à 3 ans en cave.

3. Un sudiste et savoureux rouge de la vallée du Rhône méridionale

Côtes du Rhône Villages Valréas 2021

Domaine de Mongillon

Rhône - France

Code : 14955035

Prix : 19,80 $

Disponibilités : 10 bouteilles en ligne et 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.9 gramme

Servir à 16 degrés Celsius

On retrouve, dans cette juteuse et épicée cuvée rhodanienne, de la syrah, du grenache ainsi qu'un petit pourcentage de cinsault. Le produit est fort invitant car ses séduisantes émanations sudistes et méditerranéennes nous donnent envie de prendre le vin en bouche assez rapidement. Les tanins sont gras et à cent lieues d'être agressants ou asséchants. Un jarret d'agneau et son risotto aux champignons sauvages l’accompagneront parfaitement. Osez l'oublier encore 3-4 bonnes années dans la noirceur de votre réserve.