Ce truc devenu viral sur TikTok rendra votre chien des plus heureux

Vous l'avez probablement vu passer sur TikTok, mais ce jouet d'enrichissement pour chiens est la tendance du moment. On vous dit comment fabiquer ce DIY pour toutou hyper facile à faire, et ce, à son plus grand bonheur!

• À lire aussi: Suby ne demande qu'à combler de bonheur une nouvelle famille

• À lire aussi: Les meilleurs bottes d'hiver pour chien

On le sait, il existe une foule de produits et d'accessoires en matière d'enrichissement et de divertissement pour les chiens.

Jouets casse-tête, KONG, mangeoire lente et tapis de léchage ne sont que quelques-unes des nombreuses options disponibles et qui sont toutes aussi efficaces les unes que les autres.

Le « hack » TikTok devenu viral dans les derniers mois est encore moins dispendieux que tous ces accessoires listés ci-haut. Vous avez déjà tout ce qu'il faut à la maison pour réaliser ce DIY pour chien.

Il vous suffit d'avoir un simple tissu que vous n'utilisez plus (une vieille serviette de bain, un torchon, un linge à vaisselle, etc.) et dans lequel on enroule des croquettes sèches ou encore quelques gâteries pour chien.

Il est possible de simplement rouler la serviette. Voici comment faire :

Assurez-vous simplement de ne pas y mettre trop de friandises ou de gâteries. Vous ne voulez pas perturber le régime alimentaire de votre chien.

Pour rendre cette activité plus complexe, faites des nœuds dans la serviette pour donner du fil à retordre à Fido. Et c'est parti pour la recherche technique!

On vous conseille de ne pas trop serrer le noeud pour les premières fois, et surtout, de garder votre toutou sous surveillance pendant ce jeu.

Si votre chien a du mal à défaire la serviette nouée, vous pouvez l'aider ou défaire le nœud.

Pourquoi ça fonctionne?

Les chiens sont plus heureux lorsqu'ils reniflent. Bien que les chiens domestiqués soient très éloignés de leurs ancêtres, ils ont conservé plusieurs de leurs instincts « sauvages ».

L'enrichissement de la nourriture est un merveilleux moyen de fournir une stimulation mentale et un exercice léger qui imite les comportements instinctifs comme renifler et chercher de la nourriture.

Si cela fonctionne bien avec l'animal, vous pouvez faire de la serviette un événement quotidien à l'heure du repas. Maîtres et chiens seront aux anges!