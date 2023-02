Voici l'oreiller parfait pour dormir en cuillère

Si vous aimez dormir en cuillère avec votre partenaire, sachez qu'il existe un parfait oreiller pour vous. Plus besoin de compromettre votre confort ni d'affecter la qualité de votre sommeil pour rester en symbiose avec l'être aimé... Et non, vous ne rêvez pas!

Réconfortant et intime, le fait de dormir en cuillère favorise non seulement le bien-être du couple, mais aussi la santé et le sommeil.

Bien qu'il soit agréable de s'endormir dans cette position, rares sont les personnes qui arrivent à passer une nuit entière en corps à corps avec l'être aimé. On le sait, on finit par avoir le bras engourdi ou le cou cassé, puis chacun part de son côté pour poursuivre la nuit.

Qu'à cela ne tienne, il existe désormais un oreiller spécialement conçu pour dormir collé des heures durant sans inconfort.

Fait à 100 % de mousse à mémoire de forme respirante, cet oreiller pour couples fournit un confort maximal pour les zones du cou, des bras et de la tête, notamment.

De par sa forme arquée, il permet de glisser un bras dans l'espace inférieur prévu à cet effet. Ce design permet de réduire la pression sur le bras, annulant toute douleur ou tout engourdissement désagréable lorsqu'on s'endort.

Courtoisie Walmart

Prix : 17,52 $ chez Walmart

Que vous soyez un dormeur du côté gauche ou du côté droit, sachez que cet oreiller est disponible dans ces deux options. Vous êtes ainsi assuré de trouver l'oreille parfait pour vous selon votre habitude de sommeil.

Enfin, sa taie d'oreille est amovible et hyper facile à enlever, puis à nettoyer pour des heures et des heures de sommeil en cuillère avec celui ou celle qui fait battre votre coeur.