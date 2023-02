Catherine St-Louis et Jasmin Laberge sont nos premiers stagiaires de la relâche 2023!

RELÂCHE - On accueille deux passionnés sur le plateau pour cette première émission de la relâche !

Charles-Antoine est accompagné de Jasmin Laberge, 17 ans. À l'aise devant les caméras, le monde des médias ça le passionne et encore plus les médias sportifs. Il a animé les galas à son école secondaire et les remises de diplôme.

Catherine St-Louis, 6 ans, n'est pas nouvelle sur un plateau télé, car on a déjà pu la voir dans des publicités. Elle a assisté notre maquilleuse, Louise, et nous a partagé ses connaissances du maquillage et des couleurs.