Cayo Largo: 4 raisons de séjourner sur la côte ensoleillée de Cuba

L’île paradisiaque de Cayo Largo, située au large de la côte sud de Cuba, a été complètement repensée pour les voyageurs en quête de soleil et de vacances inoubliables dans des hôtels-boutiques. Découvrez tous les attraits de cette nouvelle obsession tropicale!

Cayo Largo est la destination de prédilection à visiter cet hiver grâce à Sunwing qui vous offre un accès exclusif à 11 hôtels-boutiques au départ de Montréal, Ottawa et Toronto.

Réservez votre forfait vacances Sunwing et d'aubaines dernière minute dès maintenant pour être parmi les premiers à découvrir cette oasis idyllique des Caraïbes qui se distingue avec ses 25 km de plages de sable blanc, ses eaux cristallines, son climat chaud et son ciel ensoleillé tout au long de l’année.

Voici donc 4 raisons de vous laisser séduire par une escapade romantique ou familiale à Cayo Largo:

1. Profitez d’un coin de paradis préservé

Courtoisie: Sunwing

Avec ses rives immaculées et ses eaux parmi les plus propres des Caraïbes, Cayo Largo fait le bonheur des voyageurs. C’est pourquoi l’île s’est engagée à maintenir le tourisme en misant sur des pratiques strictes et durables, afin que les terres et les eaux restent aussi belles qu’elles le sont aujourd’hui.

D’ailleurs, l’île est située dans une zone marine importante pour la protection des espèces telles que les poissons migrateurs, les lamantins, les crocodiles urbains et diverses espèces d’oiseaux. Vous y trouverez également un centre de sauvetage des tortues de mer qui se consacre à la protection, le rétablissement et la survie de ces espèces menacées.

2. Prenez part à des explorations en mer

Courtoisie: Sunwing

Cette île intime est devenue l’une des destinations les plus prisées des Caraïbes pour les activités sous-marines. De la plongée avec tuba à la plongée sous-marine, les adeptes pourront partir à la découverte de plus de 30 sites de plongée, de 200 épaves anciennes et peut-être même trouver un trésor ou deux au passage.

Et si vous préférez rester au-dessus des vagues, ce ne sont pas les activités qui manquent! Selon vos envies, vous pourrez faire du kayak, de la planche à pagaie, une sortie de pêche en haute mer ou encore, simplement profiter du soleil en posant votre serviette sur le sable étincelant.

3. Accédez à des hôtels de rêve

Courtoisie: Sunwing

Que vous souhaitiez vous offrir des vacances intimes dans un hôtel-boutique pour adultes ou accueillant la communauté 2SLGBTQ+, ou encore, planifier des vacances en famille, les voyageurs Sunwing auront encore plus de choix cet hiver grâce aux 11 complexes, neufs ou récemment rénovés, de l’île.

Du Memories Cayo Largo, une propriété nichée sur une plage de sable le long de la mer des Caraïbes, aux établissements dédiés aux vacanciers de tous les âges, aux couples et aux groupes d’amis, cette destination unique en son genre propose des forfaits pour tous les goûts et tous les budgets.

Le Sanctuary at Grand Memories Cayo Largo constitue un autre excellent choix d’hôtel pour adultes, avec son emplacement sur une étendue de sable immaculé. Avec son atmosphère décontractée et romantique, son coin piscine relaxant doté de jacuzzis et de chaises longues, cette propriété sur la plage se trouve à l’intérieur du plus grand complexe Grand Memories Cayo Largo, permettant ainsi aux vacanciers d’avoir également accès à tous ses services et ses commodités.

4. Atterrissez directement à Cayo Largo

Courtoisie: Sunwing

C’est en novembre 2022 que l’île de Cayo Largo a ouvert ses portes aux vacanciers de Sunwing qui sont parmi les premiers à pouvoir séjourner sur les rives de cette magnifique destination soleil.

De plus, grâce aux aliments et aux produits importés du Canada toute l’année et à l’engagement de l’île en matière de tourisme durable, la côte ensoleillée de Cuba sera aussi attrayante qu’elle l’est aujourd’hui pour les générations à venir.

Grâce à des vols offerts au départ de plusieurs villes canadiennes (Montréal, Ottawa et Toronto) et à des forfaits vacances variés, il n’a jamais été aussi facile de vous envoler vers ce petit paradis tropical.

