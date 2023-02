Mars 2023 sera un mois magique pour ces 3 signes astrologiques

En astrologie, le mois de mars est reconnu pour être un transit important puisqu'il marque la fin et le début d'un cycle. La nouvelle année astrale, qui coïncide aussi avec l'arrivée du printemps, est une période rafraîchissante et enivrante. Le mois de mars 2023 sera particulièrement magique pour ces 3 signes astrologiques.

Lorsque nous entrons dans les premiers jours du mois de mars, l'énergie est plus dense et mystérieuse. C'est normal, nous nageons en pleine saison du Poissons, un signe astrologique reconnu pour son côté insaisissable et complexe. Le dernier signe du zodiaque nous invite à ralentir, à rêver, à intérioriser nos réflexions et à suivre nos intuitions.

Dès le 21 mars, nous pourrions remarquer un changement de paradigme. Nous passons de l'intériorisation à l’extériorisation, de la réflexion à l'action. Le début de la nouvelle année astrale est marqué par l'énergie du Bélier, un signe astrologique reconnu pour tempérament imprévisible et combattif.

En plus de ce passage incisif, le mois de mars 2023 sera marqué par la mouvance de plusieurs planètes, dont Mercure, qui saluera le signe du Poissons et du Taureau, et Pluton, qui entrera dans le signe du Verseau jusqu'au mois de juin 2023. Ces alignements astraux profiteront à plusieurs signes astrologiques, mais les plus chanceux seront le Taureau, le Scorpion et le Verseau.

Quels signes astrologiques seront chanceux en mars 2023?

1. Le taureau

L'année 2023, en général, profitera aux natifs du Taureau. Le mois de mars sera particulièrement significatif pour ce signe astrologique, notamment sur le plan professionnel et amoureux. Après trois ans dans le signe du Verseau, la planète Satune entrera dans le signe du Poissons, le 7 mars. Durant les trois dernières années, le Taureau a cherché à redéfinir les pourtours de sa vie professionnelle. Après avoir tenté de nouvelles expériences et s'être investi dans cette vision, le Taureau pourrait enfin connaître un dénouement important. Il récoltera le fruit de ses efforts!

La mi-mars sera aussi une période magique puisque la planète Vénus, qui gouverne le signe du Taureau, entrera dans son domicile. Lorsqu'une planète est en harmonie avec son signe, c'est celui-ci qui en bénéficie. Dès le 16 mars, les natifs du Taureau se sentiront plus légers, plus confiants et enclins à entrer en relation avec l'autre.

2. Le Scorpion

Les six derniers mois ont pu être particulièrement éprouvants pour les natifs du Scorpion, qui sont entrés en «hibernation». En effet, depuis le mois d'août, la planète maîtresse du Scorpion était coincée en Gémeaux, ce qui a ralenti ses prises de décision et qui a nui à sa liberté d'expression. Heureusement, à la fin du mois, la planète Mars entre dans le signe du Cancer, ce qui permettra au Scorpion de reconnecter avec ce qu'il aime le plus au monde : vivre des expériences, surtout lorsqu'elles sont outremers.

La fin de cette période d'inertie coïncide aussi avec l'arrivée de la saison du Bélier. L'énergie de ce signe astrologique profite au Scorpion, qui a un grand besoin d'organiser des activités sociales et de partir à l'aventure. C'est le temps ou jamais pour prendre une décision sur un coup de tête!

3. Le Verseau

Le mois de mars 2023 est une période significative, voire cruciale, pour les natifs du Verseau. Saturne, la planète maîtresse du Verseau, ira rejoindre le Poissons le 7 mars. Durant les trois dernières années, période où Saturne avait élu domicile en Verseau, les natifs de ce signe ont pu solidifier leur confiance en eux, en développant une meilleure connaissance d'eux-mêmes. Lorsque ce transit prendra fin, le Verseau sent plus sûr de lui, mais quelque chose de plus grand l'attend!

Un effet, un autre grand changement viendra bouleverser la vie du Verseau. À partir du 23 mars 2023, la puissante planète Pluton entrera dans le signe collectif du Verseau jusqu'au mois de juin. Puis, elle y prendra goût et y reviendra en 2024 pour une période de 20 ans. Cette longue croisade lui permettra, encore une fois, de faire un travail identitaire essentiel. Si d'importantes révolutions sociales sont à prévoir, d'importantes révolutions individuelles sont attendues pour le Verseau.