TOP 10 de recettes Instant Pot

Vous possédez un « Instant Pot » mais cherchez à trouver de nouvelles recettes ou à renouveler votre banque de menus? Vous êtes au bon endroit! Voici notre TOP 10 de recettes à cuisiner à l'aide d'un autocuiseur électrique.

• À lire aussi: 5 recettes pour reproduire une cabane à sucre à la maison

• À lire aussi: 5 recettes réconfortantes à faire à la mijoteuse

Vous faites vos premières armes en cuisine avec un multicuiseur? Pas de problème! Ces 10 recettes simples et faciles à cuisiner simplifieront vos prochains essais pour les menus de semaine ou de week-end, c'est garanti.

TOP 10 de recettes à faire avec un « Instant Pot »

Voilà une recette facile de gratin de pommes de terres qui vient avec une riche sauce au fromage... Rien de plus réconfortant pour accompagner un plat principal!

Shutterstock

Voyez la recette complète : Gratin de pommes de terres facile

Les boulettes suédoises font partie des incontournables lorsqu'on se rend chez IKEA. Il suffit d'assaisonner des boulettes de viande et de les servir avec une sauce crémeuse à souhait. Vous pouvez les servir sur des nouilles aux œufs, de la purée de pommes de terre ou tout simplement comme ça.

Courtoisie 365daysofcrockpot.com

Voyez la recette complète : Boulettes suédoises

Ce rôti de palette avec des pommes de terre et des carottes est le parfait souper du dimanche. Aussi tendre qu'avec une recette traditionnelle au four, le rôti de boeuf cuira en moins de la moitié du temps.

Courtoisie favfamilyrecipes.com

Voyez la recette complète : Rôti de palette du dimanche

• À lire aussi: Recette de rôti de palette de boeuf à la mijoteuse

• À lire aussi: 50 recettes pour le BBQ

Envie de savourer un repas préparé à l'autocuiseur qui goûte le resto? Cessez de chercher! Cette recette de côtes levées comme au resto est un rêve. Vous aurez l'impression d'être au Bâton Rouge tellement elles sont délicieuses lorsque cuites avec un Instant Pot.

SHUTTERSTOCK

Voyez la recette complète : Côtes levées comme au resto

• À lire aussi: Nos 5 meilleures recettes de côtes levées

Ces cuisses de poulet à l'ail et au miel cuits au Instant Pot feront fureur à table. Sucrées, savoureuses, tendres et juteuses, ces cuisses de poulet sont prêtes en 30 minutes top chrono avec un autocuiseur.

Courtoisie diethood.com

Voyez la recette complète : Poulet instantané au miel et à l'ail

Une traditionnelle recette pas moins délicieuse pour autant! Cette sauce à spaghetti plaira à n'importe quel foodie apprécie un bon vieux spaghetti bolognaise.

SHUTTERSTOCK

Voyez la recette complète : Sauce à spaghetti

Cette recette de Fettuccini Alfredo, avec ou sans poulet, consiste simplement à tout mettre ensemble dans l'Instant Pot et à peser sur le bouton démarrer. Ils sont crémeux, riches et délicieux, et plairont aux petits et grands.

Courtoisie simplyhappyfoodie.com

Voyez la recette complète : Fettucini Alfredo crémeux

Le risotto aux champignons préparé dans l'Instant Pot est aussi crémeux que lorsque cuisiné à la méthode traditionnelle. Cette recette possède un goût délicieux et ne nécessite pas qu'on la remue constamment comme un risotto qu'on ferait au chaudron.

Courtoisie gooddinnermom.com

Voyez la recette complète : Risotto aux champignons

• À lire aussi: 10 soupers de semaine pour toute la famille prêts en moins de 30 minutes

Cette recette de pâtes aux crevettes bang bang est hyper facile à réaliser avec un autocuiseur à la maison. Quelques minutes suffiront et le dîner ou le souper sera servi!

Courtoisie A Spice Perspective

Voyez la recette complète : Crevettes bang bang

Cette recette toute simple de soupe au bœuf et à l'orge est un charme à cuisiner avec un Instant Pot. Le bœuf est tendre, les légumes sont parfaitement cuits et l'orge est al-dente. C'est vraiment la soupe la plus simple et la plus délicieuse. Et en plus, elle est saine !

Courtoisie Pinterest

Voyez la recette complète : Soupe boeuf et orge

• À lire aussi: Nos 10 recettes les plus populaires de 2022 [Palmarès Salut Bonjour]

Pour obtenir encore plus d'inspirations sur quoi cuisiner à l'autocuiseur, rejoignez le groupe Facebook Instant Pot Québec (Autocuiseur) et consultez son TOP 100 des recettes les plus appréciées par cette communauté.

Si ces recettes vous ont inspiré, mais qu'il vous manque l'élément essentiel pour les réaliser, voici où vous procurer un Instant Pot 9 en 1 (mijoteuse, cuiseur à riz, cuiseur vapeur, sauteuse, yaourtière, réchauffeur et stérilisateur).

Courtoisie Amazon