Voici les 10 baumes à lèvres les plus vendus

Les lèvres ont tendance à se dessécher plus facilement que la peau du visage parce qu’elles ne possèdent pas de glandes sudoripares ou sébacées, qui jouent un rôle d'hydratation et de protection. Les chouchouter s'avère primordial!

Plusieurs facteurs, dont l'écart de température, l'exposition au vent ou aux rayons UV, peuvent amener les lèvres à se déshydrater, se craquer ou à gercer. Certains soins pour les lèvres semblent avoir un je-ne-sais-quoi que les autres n'ont pas!

10 baumes à lèvres les plus vendus sur Amazon

1. Masque à lèvres nourrissant, LANEIGE

Grâce à ses ingrédients innovants, dont des antioxydants, ce masque hydratant pour les lèvres permet de réparer les lèvres les plus gercées et sèches. Il est conseillé d'appliquer le masque quelques minutes avant d'aller au lit afin que le produit s'active durant la nuit.

ACHETEZ

2. Baume à lèvres à la fraise, SoftLips

Ce baume pour les lèvres contient de la cire d'abeille et de l'huile d'argan, qui aident les lèvres à conserver leur hydratation. Légèrement scintillant, ce lipsil utilise les niveaux de pH du corps pour s’adapter à la teinte rosée qui convient à chaque personne.

ACHETEZ

Amazon

3. Brillant à lèvres hydratant, NYX

Ce brillant à lèvres a plus d'un tour dans son sac! En plus d'offrir une hydratation intense, ce produit de beauté est fabriqué à partir d'ingrédients naturels et végétaliens. Sa texture non-collante fait briller toutes les lèvres, même les plus gercées.

ACHETEZ

Amazon

4. Rouge à lèvres pour lèvres sèches, Eucerin Aquaphor

Ce baume Eucerin fournit un soulagement rapide et durable pour les lèvres sèches, gercées et craquelées. Conçu pour les peaux sensibles, il est fait à partir d'ingrédients hypoallergéniques, sans paraben et sans parfum.

ACHETEZ

Amazon

5. Rouge à lèvres hydratant à l'aloe, Revlon

Ce rouge à lèvres sans paraben est infusé à l'acide hyaluronique, à l'aloe et au quartz rose pour offrir une hydratation des plus intenses. Il est aussi fabriqué avec des émollients brillants qui reflètent la lumière pour une belle finition.

ACHETEZ

Amazon

6. Gelée de guérison pour peaux sèches, Vaselin

Hypoallergène et non comédogène, la Vaseline est utilisée comme soins de la peau et des lèvres pour protéger des agressions extérieures et favoriser la guérison des gerçures et fissures. Ce produit convient aux peaux sensibles.

ACHETEZ

Amazon

7. Baume à lèvres transparant, NIVEA

La formule hydratante à l'aloe vera, au beurre de karité, à l'avocat naturel et à l'huile de jojoba protège les lèvres du dessèchement durant 24 heures. Une application quotidienne permet aux lèvres de devenir douces et lisses.

ACHETEZ

Facebook : NIVEA

8. Baume à lèvres teinté frais, CoverGirl

Infusé avec un mélange d'huiles de grenade, ce baume à lèvre offre une formule riche et nourrissante, qui hydrate pendant 24 heures. Légèrement teinté, il est offert en douze couleurs naturelles.

ACHETEZ

Amazon

9. Baume à lèvres hydratant pour les lèvres sèches, Burt's Bees

Ce baume à lèvres hydratant pour les lèvres sèches et gercées est fabriqué à partir d'ingrédients 100 % naturels. Il contient de la cire d'abeille, de la vitamine E et de l'huile de menthe poivrée.

ACHETEZ

Amazon

10. Baume à lèvres à la fraise, NIVEA

Ce nouveau baume à lèvres Nivea est rehaussé d'un délicieux parfum à la fraise et doté d'une légère brillance rouge. Il offre une hydratation longue durée de 24 heures, sans laisser de résidus gras.

ACHETEZ