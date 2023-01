La coupe des bonnes action Chevrolet est de retour

SPORT - C’est le retour de La Coupe des Bonnes Actions Chevrolet qui revient pour une 7ème année! Seul ou en équipe, réalisez le plus de bonnes actions pour rapporter des points. À la fin de la saison, celui qui est le plus en tête du classement gagnera la Coupe des Bonnes Actions et recevra un don de 100 000$ pour l’œuvre de bienfaisance de son choix!

Documentez vos progrès en publiant vos vidéos sur les médias sociaux avec les mots-clés #Coupedesbonnesactions et #concours et en mentionnant @ChevroletCanada et #[le nom de votre équipe].

Pour plus d’informations, visitez: Coupedesbonnesactionschevrolet.ca.