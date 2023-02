Mexique: envolez-vous vers les plages de sable doré d’Acapulco

Pour vous faire bronzer au soleil et goûter aux vagues de l’océan Pacifique, cap sur Acapulco, la destination favorite de nombreuses vedettes d’Hollywood depuis les années 1950!

Choyée par les plages de sable doré de la côte pacifique du Mexique et les majestueuses montagnes de la Sierra Madre, la ville balnéaire d’Acapulco est une destination soleil de rêve autant pour les adeptes du farniente que les amateurs d’activités sportives.

Ainsi, peu importe votre profil de voyageur, vous pourrez choisir parmi une sélection d’hôtels tout compris et profiter d’aubaines de dernière minute grâce à Sunwing qui offre des vols hebdomadaires vers Acapulco, au départ de Montréal, tout au long de la saison hivernale.

EN MODE DÉTENTE

Séjournez dans l'un des meilleurs hôtels du Mexique

Courtoisie: Sunwing

Vous pouvez explorer Riviera Diamante, l’une des destinations les plus ensoleillées au sud d’Acapulco, au Pierre Mundo Imperial. Cette oasis en bord de mer s’inspire de la beauté naturelle et de l’histoire du pays avec des jardins luxuriants et des touches uniques, notamment une grande piscine donnant sur la magnifique plage de sable doré.

Les golfeurs peuvent frapper quelques balles sur les verts immaculés du parcours Princess Mundo Imperial, grâce à une partie gratuite par séjour.

De plus, vous pouvez tripler le plaisir de vos vacances en bénéficiant d’un accès complet aux commodités et services des centres de villégiature voisins du Princess Mundo Imperial et le Palacio Mundo Imperial grâce au partage de services Séjournez à 1, profitez de 3!

Laissez-vous séduire par une séance de bronzage au soleil

Courtoisie: Sunwing

Saviez-vous que la ville d’Acapulco abrite la plus longue plage de tout le Mexique? Rendez-vous à Playa Icacos pour profiter des joies de la mer et de l’ambiance animée des boîtes de nuit!

Punta Diamante, Barra Vieja, Playa Pie de la Cuesta et Playa Condesa se classent également parmi les plages incontournables à voir sur la côte pacifique du Mexique.

Observez la nature à l’état pur

Courtoisie: Sunwing

À Hidden Paradise , vous aurez la chance de découvrir un grand nombre d’espèces végétales et animales vivant dans ce magnifique écosystème entouré de mangroves luxuriantes. Votre aventure débutera par une paisible promenade en bateau dans la lagune de Tres Palos, qui ne manquera pas de vous émerveiller par ses paysages époustouflants.

EN MODE AVENTURE

Planifiez une sortie de pêche en haute mer

Courtoisie: Sunwing

Que vous soyez un pêcheur amateur ou expérimenté, une excursion en haute mer à bord d’un bateau confortable vous offrira non seulement un joli panorama sur la baie de Puerto Marques, mais également une occasion unique de taquiner des poissons gigantesques.

Gardez un œil sur votre ligne, car avec un peu de chance, vous pourrez pêcher une grosse prise comme un espadon, un mahi-mahi ou un poisson coq!

Offrez-vous des sensations fortes

Courtoisie: Sunwing

Avec ses câbles qui s’étendent sur 1,8 km, permettant aux enthousiastes d’atteindre une vitesse allant jusqu’à 120 km/h, la tyrolienne Xtasea est reconnue pour être l’une des plus excitantes au monde. Mais peu importe votre élan, vous êtes assuré d’admirer de magnifiques paysages du haut des airs.

C’est sans oublier d’observer les plongeurs qui s’élancent à une hauteur de plus de 40 mètres à l’emblématique falaise La Quebrada. Ces experts fascinent autant les locaux que les visiteurs depuis la sortie du film d’Elvis Presley «L’idole d’Acapulco», en 1963.

Admirez le coucher du soleil en parcourant les eaux turquoise

Courtoisie: Sunwing

Pour profiter des derniers rayons de soleil de la journée, partez en croisière dans la baie d’Acapulco. Sur votre passage, vous pourrez apercevoir quelques attractions touristiques comme le Fort de San Diego, l'île de La Roqueta et La Quebrada.

Courez la chance de vous envoler au soleil avec Sunwing

Inscrivez-vous dès maintenant au concours Sunwing pour courir la chance de remporter l’une des cinq vacances tout compris pour deux à l’hôtel Memories Cayo Largo à Cuba.

Cet hiver, cap vers un petit paradis tropical pour profiter d’hôtels et d’excursions parmi les mieux cotés à Acapulco. Obtenez PLUS sous les ailes de Sunwing!