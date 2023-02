Tout sur le syndrome de Gilles de la Tourette : symptômes, causes et traitements

Le syndrome de Gilles la Tourette est un trouble neurologique, qui se caractérise par des tics moteurs et vocaux. Dans le cadre de la Journée mondiale des maladies rares, démystifions ce trouble, qui touche près de 1% de la population.

Bien que le syndrome de la Tourette puisse être difficile à vivre, il existe des moyens de gérer les symptômes et, surtout, de mener une vie normale. Au Québec, l'Association québécoise du Syndrome de la Tourette œuvre auprès des personnes atteintes, de leur famille et des intervenants des domaines de la santé, scolaires, sociaux et communautaires, depuis 25 ans.

Quels sont les symptômes de la Tourette ?

Les premiers symptômes de Gilles de la Tourette apparaissent avant l'âge de 18 ans.

Les tics simples sont des contractions musculaires ou des sons brefs et répétitifs. Si le clignement des yeux est l'un des tics les plus courants, il existe d'autres comportements, tels que les grimaces, les hochements de tête saccadés et les haussements d'épaules. Les tics simples peuvent aussi provoquer des sons ou des bruits, comme le raclement de la gorge ou le reniflement du nez.

L'écholalie, qui consiste à imiter les comportements ou à répéter les paroles d'une autre personne, est l'un des symptômes des tics complexes. La personne atteinte peut aussi sauter ou crier des mots offensants. Toutefois, il faut savoir que la profération d'insultes et d'obscénités involontaires est un symptôme rare, contrairement à ce qui est véhiculé dans les médias et la société.

Quelles sont les causes de du syndrome de la Tourette ?

Bien que les causes qui provoquent le syndrome de la Tourette ne soient pas exactes, de récentes recherches ont montré qu'il pouvait être attribué à un dysfonctionnement dopaminergique. Ainsi, la perturbation de certains messagers chimiques du cerveau - comme la dopamine, la sérotonine et la norépinéphrine - pourrait être responsable. Le circuit impliqué influencerait plusieurs aspects du comportement humain, comme les émotions, la personnalité et l'inhibition.

Comment peut-on traiter les tics ?

Bien qu'il n'existe pas de traitements curatifs, il existe des moyens d'atténuer les tics. Certains traitements pharmacologiques permettent de modifier l’activité de la dopamine et/ou de la noradrénaline, ce qui peut entraîner une réduction des symptômes. Les traitements psychologiques, dont la thérapie cognitivo-comportementale, ont aussi démontré de bons résultats.

L'Association québécoise du syndrome de la Tourette a lancé une pétition pour l'amélioration des services et des ressources offerts aux personnes atteintes du syndrome Gilles de la Tourette .

Vous pourrez aussi écouter l'entrevue de la comédienne Andréanne Fortin, la nouvelle porte-parole de l'AQST, sur Salut Bonjour .

Sources :