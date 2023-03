Entrevue

Joey Bélanger et Benoit Brière présentent «Coco Ferme»

Les comédiens Benoit Brière et Joey Bélanger, qui font partie de la distribution de Coco ferme sont avec nous. Les 24 Contes pour tous ont marqué le cinéma québécois et l’imaginaire collectif et on vous confirme que le petit dernier, COCO FERME, le 25e conte pour tous est parfait pour relancer la magie.