Voici pourquoi ce cache-cerne à 10$ est n°1 des ventes après 10 ans

Plus de 10 ans après sa mise en marché, ce cache-cerne de la marque Maybelline se trouve, encore aujourd'hui, au sommet des ventes. Voici pourquoi la popularité de ce produit anti-cerne ne s'essouffle pas.

Le correcteur Instant Age Rewind de Maybelline New York a soufflé dix bougies en 2020. Depuis, sa popularité ne s'est pas essoufflée, si bien qu'en 2019 il a été reconnu comme le meilleur correcteur anti-cerne par Nielsen, une société de base de données qui suit les statistiques de l'industrie de la beauté.

Malgré l'arrivée massive de nouveaux produits beauté dans les dix dernières années, il a conservé sa place de choix dans le coeur des consommateurs. Il reste le produit anti-cerne plus vendu, notamment sur Amazon. Avec plus de 160 000 évaluations laissées par les utilisateurs, ce produit beauté obtient une note presque parfaite.

Une partie de l'engouement pour ce correcteur peut-être expliquée par son accessibilité. En plus d'être offert dans plus d'une vingtaine de teintes, ce soin anti-cerne ne coûte qu'une dizaine de dollars pour un tube de 300 ml.

Ce correcteur répond aux attentes des utilisateurs, en offrant une couverture complète qui s'adapte aux besoins de chacun. Une simple utilisation permet de camoufler l'apparence des cernes, de corriger les rougeurs et d'illuminer le regard.

Le correcteur Instant Age Rewind est aussi utilisé pour d'autres fonctions que celles de cacher les cernes. Par exemple, en choisissant une teinte plus foncée ou plus pâle, il est possible de réaliser un contouring, une technique de maquillage qui permet de sculpter et rehausser les traits du visage.

Ce correcteur anti-cerne se présente sous forme liquide. Il suffit de tourner le col de l'applicateur jusqu'à ce que le liquide correcteur soit visible sur l'éponge puis de l'appliquer sur la zone souhaitée. La formule végétalienne est aussi composée d'ingrédients anti-âge pour estomper les rides et ridules.

