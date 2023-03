Le 9h15

Initiatives pour les jeunes et les éducateurs

L’Agence spatiale canadienne s’implique dans plusieurs activités pour piquer la curiosité des jeunes et les intéresser au domaine spatial et aux Sciences, mathématiques et technologies. Dans notre 9h15 de ce matin, avec Julie Simard de l’ASC, on en apprend plus sur les initiatives en place pour les jeunes mais aussi pour les éducateurs et parents.