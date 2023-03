Voici nos 10 trouvailles Amazon révolutionnaires pour l'organisation du réfrigérateur

Si vous avez l'intention d'organiser votre réfrigérateur prochainement, ces trouvailles révolutionnaires risquent de rendre votre réaménagement des plus satisfaisants et en plus d'être hyper esthétique. Découvrez ces 10 nouveaux gadgets tous aussi ingénieux que pratiques lorsque vous mettrez le nez dans le frigo!

Après l'organisation du garde-manger, du tiroir à épices et celui des plats de lunchs, il est temps de s'attaquer à celle du réfrigérateur.

Ça tombe bien puisque le géant Amazon propose une foule d'articles à bon prix pour optimiser le rangement des aliments tout en s'assurant que ça reste joli et utile pour toute la famille.

TOP 10 des meilleures trouvailles pour organiser le frigo

On craque littéralement pour cette distributrice à oeufs sur deux niveaux qui peuvent contenir jusqu'à 14 oeufs. Le design alimenté par gravité rend cet accessoire ultra pratique. Il suffit de prendre un premier oeuf pour déclencher l'effet de roulement. La légère inclinaison libère un oeuf à la fois.

Prix (en rabais) : 15,69 $ au lieu de 21,59 $ sur Amazon

Cette cloche conserve le beurre frais et tartinable pendant des semaines sans réfrigération, altération ou odeurs. La conception en deux parties comprend un couvercle en forme de cloche inversée et une base pour servir le beurre à table, tout en protégeant et en conservant le beurre après chaque utilisation. Exit le beurre dur et impossible à étendre lorsqu'il sort du frigo!

Prix : 34,95 $ sur Amazon

Ce rangement est idéal pour stocker les bouteilles de vin qu'on conserve longtemps au frigo pour les sauces ou pour déglacer. Empilez le support de bouteille de vin pour créer un rangement vertical et ainsi maximiser votre espace au froid!

Prix : 19,99 $ sur Amazon

Cet accessoire de rangement étire la durée de vie de vos fines herbes fraîches (qui sont tellement difficiles à conserver!). La boîte permet de maintenir l'humidité et ainsi garantir la qualité des aliments qu'on y insère.

Prix : 17 $ sur Amazon

Cette solution est parfaite si vous voulez réduire vos déchets lorsque vient le temps d'emballer des restes de légumes, par exemple. Ces petites pièces en silicone s'étirent pour s'adapter aux moitiés de fruits et de légumes courants. Fini les sacs en plastique jetables, les emballages en aluminium ou en plastique!

Scellez l'oignon, la tomate, le concombre, la pomme, le citron, le fromage, les courgettes et la banane pour les garder frais.

Prix : 23,20 $ sur Amazon

Fans de cornichons? Vous aurez certainement une envie soudaine d'avoir ce récipient de rangement dans le frigo. Il est parfait pour les olives, les jalapenos et les cornichons à l'aneth qui doivent être conservés dans leur propre jus ou saumure. Plus besoin de se mouiller les doigts pour piger un aliment dans son jus!

Prix (en rabais) : 25,99 $ au lieu de 28,39 $ sur Amazon

Si le réfrigérateur est toujours plein à craque, optez pour un tel rangement magnétique. Il suffit de le fixer tout en haut de l'électroménager. Le simple aimant tiendra en place une bouteille de bière et libèrera ainsi de l'espace sur les tablettes.

Prix : 26,99 $ sur Amazon

Classez les collations des enfants ou la meal prep du dimanche dans cet organisateur de rangement à suspendre. Ce dernier peut accueillir jusqu'à vingt sacs et vous permet de bien voir ce qui y est rangé!

Prix : 17,99 $ sur Amazon

Sans BPA, ces boîtes de conservation avec aérations et couvercles sont idéales pour ranger les fruits et légumes au retour du supermarché. Le panier peut être utilisé comme une passoire pour laver vos aliments.

Prix : 44,99 $ sur Amazon

Cet accessoire garde votre guacamole fraîche des jours durant grâce à son couvercle super hermétique. Celui-ci protège le guacamole de l’air et empêche le brunissement pendant une longue période. Voilà un article parfait si vous consommez souvent de la guacamole et détestez devoir la mettre au compost!

