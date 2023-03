La princesse Timine se cherche une nouvelle famille adoptive

Chaque semaine, la SPCA de Montréal accueille des animaux, perdus, abandonnés ou maltraités. Une fois qu'ils ont reçu les bons soins de l'équipe vétérinaire, ils se mettront à la recherche d'une famille bienveillante, prête à leur offrir une nouvelle vie. Un peu timide et précieuse, Timine ne demande qu'à être aimée pour recommencer à ronronner... au grand bonheur de sa future famille adoptive!

À la SPCA de Montréal, le personnel la surnomme « princesse » en raison de son attitude de reine et parce qu’elle aime les endroits calmes, sans autres chats. Elle cherche donc un foyer composé d’adultes où elle pourra continuer à « régner » paisiblement et à recevoir tout l’amour du monde!

Depuis son arrivée à la SPCA de Montréal, Timine nourrit l’espoir de trouver une famille qui lui procurera l’amour dont elle a besoin. La belle et intelligente chatte de 8 ans a de magnifiques yeux vert d’eau qui ajoutent à son charme. Lorsque vous la regardez, elle cligne lentement des yeux et miaule doucement pour exprimer son amour.

Timine est dégriffée, parfaitement propre et plutôt gourmande, mais... qui n’aime pas manger?

Timine est plus ou moins à l’aise dans les nouveaux environnements et en présence d’étrangers, vous devrez donc l’approcher doucement au début. En revanche, une fois le lien de confiance tissé, elle ne vous lâchera pas d’une semelle. Elle appréciera votre compagnie, viendra quémander des caresses et participera à votre routine. Du fait de sa corpulence, Timine s’avère un peu lourde et n’aime pas vraiment se faire prendre. Mais avec le temps, elle pourrait bien se dégêner.

Si vous cherchez un chat tranquille, qui aime les câlins, mais qui, comme vous, est jaloux de son espace, vous venez de le trouver!

Vous pouvez rencontrer Timine à la SPCA de Montréal. Pour obtenir l’adresse du refuge et connaître nos heures d’ouverture, visitez-le https://www.spca.com/adoption.