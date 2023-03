Le 9h15

Petites expériences de Co2 à faire à la maison!

Avec le chimiste Normand Voyer, on va voir qu’il peut être très utile pour réaliser de petites expériences. Ce matin, on va donc apprendre comment fabriquer du CO2 à partir de ce qu’on a à la maison, on va créer de la fumée et on va même reproduire un geyser dans le studio!