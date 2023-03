Une magnifique recette de sandwich Monte Cristo par le chef Laurent Dagenais

SANDWICH MONTECRISTO

Portions: 4 à 6 - Préparations: 20min - Cuissons: 15min

s

Ingrédients

1 miche de pain blanc

4 c. à soupe de mayonnaise avec moutarde à l'ancienne, divisée

110 g (1 tasse) de gruyère râpé finement, divisé + pour le service

100 g (1/3 tasse) d'emmental râpé finement, divisé

150 g (5 oz) de jambon blanc, divisé

150 g (5 oz) de jambon à l'ancienne, divisé

3 ceufs

125 ml (1/2 tasse) de lait entier

5 c. à soupe de beurre, divisé

Un bon filet de sirop d'érable (du vrai!)

Poivre du moulin

Préparation

Étape 1

À l'aide d'un couteau à pain ou d'un couteau de chef bien aiguisé, tailler la croûte de la miche de tous les côtés. Façonner le pain pour qu'il ait une forme rectangulaire parfaite. Couper le pain sur la longueur en 3 tranches égales.

Étape 2

Étaler les trois quarts de la mayonnaise à la moutarde à l'ancienne sur les 3 tranches de pain.

Étape 3

Assembler le sandwich: ajouter la moitié du fromage et du jambon sur une tranche. Couvrir d'une deuxième tranche de pain, mayonnaise vers le bas, et tartiner le dessus du reste de la mayonnaise. Ajouter le reste du fromage et du jambon et fermer le sandwich avec la tranche de pain restante.

Étape 4

Casser les œufs dans un plat rectangulaire suffisamment grand pour contenir le sandwich. Fouetter jusqu'à homogénéité, puis incorporer le lait.

Étape 5

Tremper le sandwich dans l'appareil œufs-lait sur toutes ses faces pendant quelques minutes pour permettre au pain d'absorber le mélange.

Étape 6

Dans une poêle antiadhésive, à feu moyen, faire fondre la moitié du beurre et faire griller le sandwich. Déplacer fréquemment le sandwich pour qu'il ne brûle pas et pour obtenir une belle croûte dorée. Lorsque le beurre devient brun, en ajouter pour refroidir la poêle.

Étape 7

Lorsque le pain est bien doré sur toutes ses faces, placer le sandwich sur une planche à découper. Couper en 4 ou 6 tranches et garnir d'une généreuse quantité de sirop d'érable. Terminer avec du gruyère râpé et du poivre noir fraîchement moulu.