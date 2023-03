Des cuvées qui nous font rêver au printemps

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un délicieux blanc pour fêter l'arrivée du beau temps

Muscadet Sèvre & Maine tiré sur lie 2020

Clos des Allées - Domaine Luneau-Papin

Loire - France

Code : 14439495

Prix : 29,30 $

Disponibilités : 95 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3.5 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : des huîtres fraîches, un gros bol de crudités ou une salade grecque.

Amateurs de muscadet des «ligues majeures», à vos marques! Ce blanc ligérien est tout simplement ravissant sous le fruit de la superbe récolte 2020. Comme la plupart des cuvées issues de cette variété de raisin, ce produit n'est pas le plus expressif à l'olfactif. Par contre, au niveau gustatif, le vin est tout simplement ravissant. Droit, franc, net, tendu, bourré d'énergie et d'une fraîcheur épatante. On frôle peut-être les 30 huards, mais il en vaut grandement le «coût». Aucun problème à l'allonger 10-12 bonnes années en cave.

2. Un rosé estrien pour l'ouverture des terrasses

Vin Gris 2021

Château de Cartes

Cantons de l'Est - Québec - Canada

Code : 14559358

Prix : 22,90 $

Disponibilités : 360 bouteilles et 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3.4 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec: un assortiment de sushis ou un poke bowl de saumon ou de crevettes.

Toutes les cuvées signées de ce domaine québécois que j'ai dégusté à ce jour m'ont accroché un sourire au visage. Je vous recommande chaudement leur blanc, leur orange, ce rosé, mais aussi leur excitant pétillant naturel. Leurs produits sont plein de vie, de belle acidité et sans esbrouffe technologique inutile. Ce vin gris accompagnera à merveille les lumineux rayons de soleil de votre premier 5 à 7 à l'extérieur. Buvez la bouteille au courant des 12 à 18 mois suivant son achat.

3. Un rouge aux saveurs intenses et affirmées pour les mordus de grillades cuites sur le barbecue

Old Vine Zinfandel 2021

Ravenswood

Lodi - Californie - États-Unis

Code : 630202

Prix : 22,60 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 110 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 5.8 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : un tomahawk de boeuf, des côtes levées à la bière noire ou des burgers d'agneau.

Ce «zin» du Golden State me réconcilie quelque peu avec les nombreux rosés et rouges issus de cette très connue variété de raisin. De vieilles vignes, des rendements hectolitres par hectare bien maîtrisés, le savoir-faire d'un domaine américain connu et reconnu... Tout est là pour nous proposer un rouge au profil moderne qui est grandement expressif et engageant. Le vin libère des émanations de torsade de réglisse noire, de confiture de bleuet et de bois neuf. La bouche est à la fois juteuse, pleine, gourmande et bien garnie. Une sieste de 5-6 ans dans la noirceur de votre réserve ne lui fera même pas peur.