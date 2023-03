Quoi apporter en camping : voici une liste complète pour ne rien oublier

Aussi agréable puisse être un week-end en camping, il ne faut pas pour autant sous-estimer les préparatifs en amont si on veut vivre une belle expérience. Voici donc une liste complète de quoi apporter en camping afin de ne rien oublier en vue d'une prochaine escapade en nature.

Peu importe votre niveau d'aisance ou de familiarité avec le camping , cette liste renfermant tous les éléments essentiels à apporter vous sera un excellent outil auquel vous vous référerez sans doute à répétition à l'aube de vos prochaines aventures.

Il s'agit d'une liste généraliste qui ratisse très large, mais libre à vous de l'adapter selon l'endroit où vous planifiez votre sortie en camping.

Gardez en tête de voyager léger, mais prévoyez tout de même de petits articles ici et là dont vous pourriez avoir besoin pour vous dépanner.

QUOI APPORTER EN CAMPING

POUR DORMIR

Ne sous-estimez pas la portion du sommeil pour une prochaine sortie en camping. Il vaut mieux être bien équipé pour arriver à apprécier une bonne nuit meublée par le chant des criquets.

POUR CUISINER ET MANGER

La clé réside dans la planification des repas. Prévoyez à l'avance ce que vous mangerez aux déjeuners, dîners et soupers. Cela vous aidera grandement à déterminer ce qu'il faut apporter pour apprécier la cuisine en camping.

POUR BIEN S'INSTALLER ET PROFITER

En camping, mieux vaut être plus prévoyant que pas suffisamment. Ayez en main plus de matériel qu'il ne vous faut en réalité, mais soyez certain de ne pas vous faire déjouer par la météo ou par quelconque autre scénario que vous n'auriez pas prévu.

POUR S'AMUSER ET PASSER DU BON TEMPS

Qui dit camping dit déconnexion totale en nature! Pensez à ces petits à-côtés qui maximiseront le plaisir lors d'un séjour en camping. Impossible de s'ennuyer avec ces quelques articles qui divertiront toute la famille!

POUR SE PROTÉGER ET SE SOIGNER (AU BESOIN)

Avant de quitter la maison pour un séjour en camping, il est fortement recommandé de prévoir tout le nécessaire pour vous protéger, entre autres, du soleil. De plus, ayez quelques articles de pharmacie advenant que vous ayez besoin de soigner une blessure inattendue ou un mal de tête, par exemple.

POUR SE LAVER ET CONSERVER UNE BONNE HYGIÈNE PERSONNELLE

Après avoir passé une journée active en plein air, vous serez content·e·s d'avoir apporté tout le nécessaire pour vous rafraîchir grâce à ces quelques essentiels dans votre trousse de voyage.

POUR S'HABILLER ET ÊTRE CONFORTABLE

Enfin, les vêtements qui vont se mériter une précieuse place dans votre bagage doivent être soigneusement choisis. Consultez les prévisions météo avant le départ et déterminez (autant que possible) les activités que vous prévoyez faire sur place pour rendre vos choix de vêtements un peu plus évidents.

