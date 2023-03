10 magasins où acheter de la céramique

Ce n'est pas tous les jours qu'on part à la recherche de céramique et il peut être difficile de savoir où la dénicher. Voici nos 10 adresses de prédilection pour magasiner et éventuellement acheter de la céramique.

Si vous êtes activement à la recherche de céramique, ce carnet d'adresses des meilleurs magasins où acheter ce matériau vous aidera fort probablement dans votre quête.

TOP 10 des magasins où acheter de la céramique

Ramacieri Soligo sélectionne judicieusement des produits répondant aux attentes élevées des plus grands de l'industrie et vous les propose dans un environnement des plus chaleureux.

Que ce soit pour une rénovation ou une construction neuve, résidentielle ou commerciale, son équipe se fera un devoir de vous accompagner dans le choix de votre céramique.

Facebook Rubi

Adresse : 815, avenue Querbes, Outremont (QC) H2C 3X1

Téléphone : 514 270-9192

Chef de file de l’industrie du carreau de céramique et de pierre depuis plus de 30 ans, Céragrès possède deux atelier-boutiques ouverts au public sans rendez-vous dans le grand Montréal.

En raison de ses nombreux choix de céramique en inventaire, cette adresse vaut vraiment le détour!

Facebook Ceragres

Adresses :

Brossard : 8240, boul. Leduc, local 10, Brossard (QC) J4Y 0K7



Laval : 1973, Autoroute des Laurentides, Laval (QC) H7S 1Z6

Téléphone :

Brossard : 450 443-5590



Laval : 450 682-5590

La Tuilerie propose une vaste sélection de carrelages pour vos besoins en matière de céramique. Vous aurez l'embarras du choix sur les couleurs, les textures et le look!

Facebook La Tuilerie - Céramique & bois

Coordonnées : Choisir ma succursale

Céramique Décor est la référence en matière de céramiques, pierres naturelles et mosaïques pour cuisine et salle de bain. Possédant un impressionnant éventail de produits exclusifs, cette entreprise québécoise est réputée pour son service à la clientèle personnalisé.

Facebook Céramique Décor

Adresse : 4220, 3 e Avenue Ouest, Québec (QC) G1H 6T1

Téléphone : 418 627-0123

Leader dans le secteur du recouvrement de sol au Québec, Plancher 2000 vous offre plusieurs jolies céramiques pour concrétiser votre projet de rêve.

L'entreprise qui compte un magasin à Longueuil et un autre à Laval a acquis une grande notoriété grâce à son service à la clientèle irréprochable et son équipe qualifiée.

Facebook Plancher 2000

Adresses :

Longueuil : 470, Roland-Therrien, Longueuil (QC) J4H 3V9



Laval : 2738, Étienne-Lenoir, Fabreville (QC) H7R 0A3



Téléphones :

Longueuil : 450 442-4004



Laval : 450 625-4462

Cette boutique est née afin de vous aider à créer, conceptualiser et réaliser vos rêves dans le domaine du design. Céramique au Sommet possède une salle de montre de 3000 pieds carrés et offre des porcelaines, tuiles, mosaïques et dosserets.

Son équipe d'experts détient l'expérience pour comprendre vos besoins en plus d'identifier les éléments nécessaires pour changer votre vision en réalité. C'est l'endroit où aller pour tout projet résidentiel ou commercial.

Facebook Granite au Sommet

Adresse : 820-840, Curé Boivin Boisbriand (QC) J7G 2A7

Téléphone : 450 433-4888

Basée à Québec depuis plus de 35 ans, Ceramix est une entreprise familiale qui vous offre un vaste choix de céramiques en plus de précieux conseils pour réaliser tous vos projets.

De la céramique grand-format à l’imitation de béton, vous trouverez ce que vous cherchez à coup sûr. Conseils design inclus!

Facebook Ceramix

Adresse : 430, avenue Saint-Sacrement, Québec (QC) G1N 3Y3

Téléphone : 418 681-6106

Pour un immense choix, des pièces de grande qualité et des bons prix, vous y trouverez votre compte chez Céramique l'entrepôt. Vous aurez droit au service d’une boutique, mais à prix d’entrepôt.

De plus, l'entreprise propose parfois des fins de lots : une occasion en or de profiter de belles aubaines pour rénover à moindre coût!

Facebook Céramique l'entrepôt

Adresses :

Saint-Jérôme : 1740, Boulevard Saint-Antoine, Saint-Jérôme (QC) J7Z 7M2



Québec : 850, Boul Pierre-Bertrand, 260 Québec (QC) G1M 3K8

Téléphones :

Saint-Jérôme : 450 436-9603



Québec : 418 683-8845

Si vous songez à des rénovations ou vous êtes à la recherche d’idées professionnelles de décoration pour votre cuisine ou votre salle de bain, rendez-vous à l’une ou l’autre des salles d’exposition d'Éco-Dépôt Céramqiue. Vous y trouverez les carreaux les plus tendance pour les murs et planchers.

Que votre style soit contemporain, moderne, déco, zen ou classique, Éco-Dépôt a assurément le carreau de céramique tant désiré!

Coordonnées : Choisir ma succursale

Entreprise familiale fondée en 1950, Ciot est un importateur, distributeur et détaillant de carreaux de céramique et de pierre.

Les experts qui oeuvrent chez Ciot sont toujours à l'affût des dernières tendances du marché. Il s'agit d'une référence sur le marché.

Facebook Ciot

Coordonnées : Choisir ma succursale

Vous avez maintenant un carnet d'adresses des incontournables pour magasiner de la céramique au Québec. N'attendez plus et découvrez ces entreprises d'ici qui ont beaucoup de beau à offrir.