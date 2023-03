Les suggestions de lecture du 5 mars 2023

Frédérique Dufort partage ses coups de cœur littéraires du moment.

1- Rentre avant la nuit

Lisa Jewell

Hauteville

Tallulah, une jeune mère à l’orée de la vingtaine, disparaît suite à une soirée en amoureux avec son conjoint. Sa mère ne perd espoir de la retrouver, sachant que sa fille n’aurait jamais abandonné son nouveau-né. Quelque chose est arrivé cette nuit-là, elle en est certaine.

2 ans plus tard, Sophie, emménage à Maypole House avec son conjoint qui vient d’être engagé comme directeur de l’établissement. Ayant abandonné son Londres chéri pour suivre son amour, elle retrouvera tout de même une partie d’elle lorsqu’elle découvrira un indice concernant la disparition des jeunes amoureux. Autrice de polar ayant un énorme succès dans les pays scandinaves, il ne lui en faut pas plus pour devenir elle-même l’enquêtrice de cette histoire.

Et si certaines personnes savaient plus de choses qu’elles ne le laissaient paraître. Un roman d’enquête haletant, qui vient toucher une corde sensible dans le cœur d’un parent.

(Ce livre se lit si facilement que j’ai plutôt l’impression d’avoir assisté à une représentation cinématographique... Les descriptions, les scènes, l’ambiance, les décors... tout s’imprègne dans l’esprit et simplifie le travail du lecteur, qui peut se laisser emporter par l’histoire).

2- Des jardins secrets remplis d’orties

Dominique Bertrand

Flammarion Québec

La vie nous donne souvent ce dont on a besoin, pas nécessairement ce que l’on veut... Et c’est peut-être la raison pour laquelle les destins de trois personnes brisées se croiseront au Thank God, un truck stop un peu crado géré par un alcoolique violent et désagréable.

Il y a Symone, cette serveuse enceinte jusqu’aux oreilles et qui se fait maltraiter par son patron, et malheureusement, conjoint. Clara, cette femme pleine aux as vivant avec un mari mort en dedans, hanté par une rupture familiale et des douleurs que même les plus forts des médicaments ont de la difficulté à faire taire. Puis il y a Richard, ce camionneur brisé par la perte d’un enfant...

Trois âmes errantes qui se trouvent dans un lieu improbable... et qui se donneront le droit de faire des choses immorales. Au nom des bonnes personnes qui souffrent souvent trop, et des mauvaises qui restent trop longtemps impunies.

La plume de Dominique Bertrand est à la fois poétique et dure, venant nous soutirer autant de soupirs, d’exclamations que de moments de satisfactions (et de vengeance personnelle à travers un livre).

3- La petite pharmacie littéraire

Elena Molini

Michel Lafon

Rien ne va plus pour Blu Rocchini ; vivant à Florence avec ses trois amies, son petit monde s’écroule lorsqu’elle apprend que les jours heureux tirent à leur fin et que leur propriétaire reprendra l’appartement. La seule chose qui la garde saine d’esprit, ce sont les livres. Elle décide donc de jouer le tout pour le tout en ouvrant une petite librairie avec tout ce qui lui reste d’économies. Puis un soir, un jeune homme mystérieux entre dans son commerce et lui donne l’idée du siècle : offrir des prescriptions littéraires aux âmes errantes, en recherche d’un livre bien précis comme d’un remède...

4- La respiration du ciel ; la semeuse de vents, Livre 1

Mélodie Joseph

VLB - IMAGINAIRE

Neige trouve une petite fille dans les limbes de la Tourmente. Fragile, seule et perdue, son coeur de père ne peut faire autrement que d’accueillir cette pauvre âme errante chez lui. Mais, dans un monde où tout s’écroule et où l’ordre doit être maintenu à tout prix (pour ce qu’il en reste), cette petite arrive comme une bénédiction... ou une malédiction? Elle ne se souvient pas de son passé, ne se souvient pas de son nom, mais une chose est certaine, elle est marquée par les dieux... pourquoi?

Dans ce récit d’afrofantasy, vous tomberez en amour avec ce duo improbable formé de neige et d’Olive. La plume de l’autrice est douce, mélodieuse et vient nous atteindre droit au coeur dans ce monde fantastique, qui pourtant, se rapproche de bien des réalités.



5- Ça pas d'lair, mais c'est santé - 75 recettes simples et protéinées

Le FIT COOK (Jérémie Latreille)

Pratico Edition

Sensation de TikTok, le Fit cook vous propose ici de multiples recettes toutes plus alléchantes les unes que les autres. Et que dire des sauces !!! Vous aurez envie de tout cuisiner. Allez voir ses réseaux sociaux, ça vaut le détour ! Sa dégaine, sa façon d’expliquer simplement les recettes comme à un bon ami. On adore.

6- Morane adoooore parler !

Emilie Ouellette

Québec Amérique

Le titre le dit : morane adooooore parler ! Malheureusement, son trop plein d’idées et de spontanéité est souvent mal perçu : elle ne parle pas au bon moment, trop vite, trop souvent... et elle s’excuse constamment.

Puis un jour, une nouvelle enseignante lui propose de voir ce que plusieurs considèrent comme un « défaut », plutôt comme un talent. Parce qu’un enfant avec autant d’énergie et d’imagination doit seulement apprendre à la canaliser et à l’utiliser à bon escient !