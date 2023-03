S'il vous arrive souvent de voir les aiguilles de votre montre s'arrêter sur l'heure 12h12, cela ne relève pas du hasard. Cette heure est porteuse d'un message positif. Découvrez tout sur la signification de l'heure miroir 12h12.

Il existe une foule d'heures miroirs, mais cette heure jumelle composée de double 12 est particulièrement marquante, car elle représente le milieu de la journée. Il s'agit bien souvent d'un moment où, sans vous en rendre compte, le subconscient prend le pas du conscient et vous incite à jeter un coup d'oeil à l'heure qu'il est.

En numérologie, l'heure miroir 12h12 est influencée par le nombre 12, mais aussi le 24. D'abord, le 1 indique qu'il est temps pour vous de connecter avec votre intuition tandis que le chiffre 2 symbolise vos capacités d'ententes avec les autres.

L’heure miroir 12h12 indiquerait que vous êtes sur un projet depuis un moment et que vous allez bientôt récolter les fruits de votre labeur. C’est le moment idéal pour faire un point sur vos désirs et faire un vœu car votre connexion avec l’univers est vraiment forte à cet instant précis.

Quelle est la signification de l'heure miroir 12h12?

La chance devrait vous sourire

Grâce à l’heure miroir 12h12, vos anges gardiens vous invitent à faire une demande à l’univers car c’est le moment idéal pour vous. Des situations négatives qui ne bougent pas depuis un moment devraient se débloquer après avoir observé cette heure au cadran. Si vous étiez découragé·e en ce moment, c’est le moment de vous reprendre en main, car de belles choses vous attendent au détour.

Vos souhaits vont se réaliser

Si vous voyez régulièrement l’heure 12h12 c’est que les anges gardiens vous indiquent que vos idées même les plus ambitieuses vont se concrétiser. Vos anges savent que vous faites preuve d’intelligence quand c’est nécessaire. Grâce à l'heure miroir 12h12, ils veulent que vous sachiez qu’ils sont auprès de vous pour vous soutenir.

Vos efforts seront couronnés de succès

Vous avez raison de faire preuve de patience et de volonté, vos efforts seront enfin couronnés de succès. Il est ici question d’avancement rapide sur des projets complexes nécessitant un haut niveau d’esprit et d’intellect. À vos méninges, vous récolterez ce que vous avez semé!

Vous avez une forte connexion spirituelle

Synonyme de clairvoyance et de médiumnité, l'heure miroir 12h12 est fortement associée à la spiritualité. Vous avez une connexion particulière avec le monde spirituel et vous avez le pouvoir d'en faire ce que vous jugez bon. On ne vous apprend rien, non?

Vous connaîtrez des changements positifs

Enfin 12h12 parle aussi de création ou de renouvellement et vous en ressentirez les effets, entre autres, dans votre relation amoureuse. Cela peut signifier la rencontre d'un nouveau partenaire ou une amélioration de votre vie de couple. Dans le domaine professionnel, vous allez encore une fois avoir l’idée ou l'étincelle qui fera toute la différence!

En conclusion, si vous désirez à tout prix que quelque chose se réalise, le nombre 24 vous invite à faire un voeu. L’heure miroir 12h12 est pour vous l’annonce que vous pouvez légitimement espérer un coup de pouce de la part du destin.